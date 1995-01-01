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    Далич: «Олич будет в штабе сборной Хорватии примерно десять дней, до матча с Англией»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о своем ассистенте, тренере ЦСКА Ивице Оличе.

    «Олич будет с нами столько, сколько сможет. Сколько позволят его обязательства перед клубом. Он будет в штабе сборной примерно десять дней, до матча с Англией, после чего вернется в ЦСКА», – сказал Далич.

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • ЦСКА начнет подготовку к новому сезоне 14 июня.
    • Хорватия на чемпионате Европы сыграет в одной группе с Англией, Чехией и Шотландией.

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    Источник: 24sata

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1908

      prtcs 1 час назад

      За время отпуска Оличу необходимо было продумать план работы с ЦСКА, а не заниматься совместительством. Для этого он, наверное, еще не готов.

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