Далич: «Олич будет в штабе сборной Хорватии примерно десять дней, до матча с Англией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о своем ассистенте, тренере ЦСКА Ивице Оличе.
«Олич будет с нами столько, сколько сможет. Сколько позволят его обязательства перед клубом. Он будет в штабе сборной примерно десять дней, до матча с Англией, после чего вернется в ЦСКА», – сказал Далич.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
- ЦСКА начнет подготовку к новому сезоне 14 июня.
- Хорватия на чемпионате Европы сыграет в одной группе с Англией, Чехией и Шотландией.
Источник: 24sata