Далич: «Олич будет в штабе сборной Хорватии примерно десять дней, до матча с Англией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о своем ассистенте, тренере ЦСКА Ивице Оличе.

«Олич будет с нами столько, сколько сможет. Сколько позволят его обязательства перед клубом. Он будет в штабе сборной примерно десять дней, до матча с Англией, после чего вернется в ЦСКА», – сказал Далич.