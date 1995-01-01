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    Головин: «Хотим выиграть Евро. Надо брать максимум из того, что есть»

    Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате Европы.

    – Что будет успехом на Евро?

    – Задача пока не обозначалась со стороны тренерского штаба, но все прекрасно понимают, что первый шаг – выход из группы. Мы осознаем, что должны сделать этот шаг. А дальше должны смотреть по ситуации. Понятно, что хотим дойти как можно дальше. Тяжело сказать, что будет успехом, но, конечно, хотим выиграть. Надо брать максимум из того, что есть. Но первый шаг – выход из группы.

    – Ваш статус в сборной поменялся, сейчас вы лидер. Как это ощущается?

    – По большему счету это не хуже и не лучше. У меня те же задачи – дать максимум команде.

    – Де Брюйне получил травму в финале ЛЧ. Если не успеет восстановиться к матчу с нами, это упростит задачу?

    – Не хочется так думать. Желаем ему здоровья, чтобы он восстановился в любом случае.

    – Кто главный фаворит Евро?

    – Франция. У нее самый сильный состав.

    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
    • Россия на групповом этапе сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +207

      КаДеС 3 секунды назад

      Наконец-то. Правильные мысли у Сани.
      А то запарили "надо красиво вылететь", "хлопнуть дверью".
      Невозможно добиться больше, чем нарисовал себе в голове. На Евро надо ехать за кубком, хоть и понимая свои реальные шансы.

      0
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      Рейтинг: +3015

      Axe111 1 минуту назад

      Абсолютно глупая и никчемная шутка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5657

      Cleaner 33 минуты назад

      Днюху переотмечал. Голову Головину совсем снесло...)

      0
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      Рейтинг: +20453

      bset 50 минут назад

      Журналюхи как обычно взяли рандомные слова из интервью, смешали в большую кучу и высрали в заголовок))

      0
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      Рейтинг: +19348

      slavutiq70 1 час назад

      Ух ты !!!!

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      Рейтинг: +1736

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      А заголовок-то!) Он сказал первый шаг- выход из группы!!! Вы бы лучше с Днём Рождения поздравили! Сегодня Головину 25 лет исполнилось! С Днюхой, Саша!

      2
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      Рейтинг: +6740

      "supermax" 1 час назад

      заголовок тупо гениальный....10 из 10

      2
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      Рейтинг: +2214

      swot1205 > "supermax" 1 час назад

      а в итоге обосрёмся как всегда

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