Головин: «Хотим выиграть Евро. Надо брать максимум из того, что есть»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате Европы.

– Что будет успехом на Евро?

– Задача пока не обозначалась со стороны тренерского штаба, но все прекрасно понимают, что первый шаг – выход из группы. Мы осознаем, что должны сделать этот шаг. А дальше должны смотреть по ситуации. Понятно, что хотим дойти как можно дальше. Тяжело сказать, что будет успехом, но, конечно, хотим выиграть. Надо брать максимум из того, что есть. Но первый шаг – выход из группы.

– Ваш статус в сборной поменялся, сейчас вы лидер. Как это ощущается?

– По большему счету это не хуже и не лучше. У меня те же задачи – дать максимум команде.

– Де Брюйне получил травму в финале ЛЧ. Если не успеет восстановиться к матчу с нами, это упростит задачу?

– Не хочется так думать. Желаем ему здоровья, чтобы он восстановился в любом случае.

– Кто главный фаворит Евро?

– Франция. У нее самый сильный состав.