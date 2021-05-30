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  • Головин: «Хотим выиграть Евро. Надо брать максимум из того, что есть»

Головин: «Хотим выиграть Евро. Надо брать максимум из того, что есть»

30 мая 2021, 20:59
12

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате Европы.

– Что будет успехом на Евро?

– Задача пока не обозначалась со стороны тренерского штаба, но все прекрасно понимают, что первый шаг – выход из группы. Мы осознаем, что должны сделать этот шаг. А дальше должны смотреть по ситуации. Понятно, что хотим дойти как можно дальше. Тяжело сказать, что будет успехом, но, конечно, хотим выиграть. Надо брать максимум из того, что есть. Но первый шаг – выход из группы.

– Ваш статус в сборной поменялся, сейчас вы лидер. Как это ощущается?

– По большему счету это не хуже и не лучше. У меня те же задачи – дать максимум команде.

– Де Брюйне получил травму в финале ЛЧ. Если не успеет восстановиться к матчу с нами, это упростит задачу?

– Не хочется так думать. Желаем ему здоровья, чтобы он восстановился в любом случае.

– Кто главный фаворит Евро?

– Франция. У нее самый сильный состав.

  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
  • Россия на групповом этапе сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Головин Александр
Комментарии (12)
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"supermax"
1622397737
заголовок тупо гениальный....10 из 10
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slavа0508
1622399614
Ух ты !!!!
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Axe111
1622403510
Абсолютно глупая и никчемная шутка
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КаДеС
1622403622
Наконец-то. Правильные мысли у Сани.
А то запарили "надо красиво вылететь", "хлопнуть дверью".
Невозможно добиться больше, чем нарисовал себе в голове. На Евро надо ехать за кубком, хоть и понимая свои реальные шансы. А с менталитетом лоха в спорте делать нечего.
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житель СПб
1622404575
Заголовок не соответствует полному тексту! ни о каком чемпионстве Европы он не говорит. Только о том, что надо стремиться к бОльшему. Это и правильно! вот тот нап, которого не хватает в Зените - а в сборной, надеюсь, свою роль он сыграет.
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Plyash
1622441413
Кто смотрел это интервью,скажет,что эти две цитаты выдраны из разных предложений,не имеющих к друг другу никакого отношения.Зачем так мутить? Первая цитата Головина совершенно верная - любая из команд на Евро скажет точно так же.А вторая цитата Головина о максимуме была сказана о том,что для начала хорошо бы выйти из группы,а потом уже...дальше думать.Всё скомкали в один колобок,как всегда.
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zigbert
1622471593
Головин несомненно прибавил по игре за Монако. Сумеет ли он показать свое мастерство в сборной?
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maygli
1622627145
А Черчесов считает, что шансов нет.
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