The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Облака и готов включить в сделку Де Хеа

Голкипер «Атлетико» Ян Облак – трансферная цель «Манчестер Юнайтед». Помимо денег, англичане готовы отдать за словенца своего вратаря Давида Де Хеа.
В мае Облак вместе с «Атлетико» стал победителем Примеры. Де Хеа же ранее выступал за «Атлетико».
- Облак – рекордсмен по матчам за «Атлетико» среди вратарей.
- Облак – самый дорогой вратарь в мире (90 миллионов евро).
- Де Хеа на этой неделе не забил с 11 метров в серии пенальти финала Лиги Европы против «Вильярреала», где «Манчестер Юнайтед» уступил.
Источник: The Sun