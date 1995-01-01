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    The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Облака и готов включить в сделку Де Хеа

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак – трансферная цель «Манчестер Юнайтед». Помимо денег, англичане готовы отдать за словенца своего вратаря Давида Де Хеа.

    В мае Облак вместе с «Атлетико» стал победителем Примеры. Де Хеа же ранее выступал за «Атлетико».

    • Облак – рекордсмен по матчам за «Атлетико» среди вратарей.
    • Облак – самый дорогой вратарь в мире (90 миллионов евро).
    • Де Хеа на этой неделе не забил с 11 метров в серии пенальти финала Лиги Европы против «Вильярреала», где «Манчестер Юнайтед» уступил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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