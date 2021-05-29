The Sun: «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Облака и готов включить в сделку Де Хеа

Голкипер «Атлетико» Ян Облак – трансферная цель «Манчестер Юнайтед». Помимо денег, англичане готовы отдать за словенца своего вратаря Давида Де Хеа.

В мае Облак вместе с «Атлетико» стал победителем Примеры. Де Хеа же ранее выступал за «Атлетико».