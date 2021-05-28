«Ювентус» объявил об отставке Пирло

«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера клуба.
«Мы благодарим Маэстро за мужество, преданность делу, страсть и достигнутые успехи. Желаем удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», – говорится в сообщении клуба.
- Пирло возглавил «Ювентус» летом 2020 года.
- Туринский клуб под его руководством финишировал на 4-м месте в Серии А, а также выиграл Кубок и Суперкубок Италии.
- Новым главным тренером «Ювентуса» должен стать Массимилиано Аллегри.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»