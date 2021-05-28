«ПСЖ» хочет уволить Почеттино. Его может сменить Зидан

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».
По информации журналиста Николо Скиры, у спортивного директора парижан Леонардо ухудшились отношения с Маурисио Почеттино, и он хочет сменить тренера.
«ПСЖ» может сделать выбор в пользу Зидана, чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом.
Ранее сообщалось, что Почеттино может сменить Зидана в «Реале».
- Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе.
- «ПСЖ» впервые с 2017 года не выиграл Лигу 1.
- «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.
Источник: твиттер Николо Скиры