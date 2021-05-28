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    «ПСЖ» хочет уволить Почеттино. Его может сменить Зидан

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ».

    По информации журналиста Николо Скиры, у спортивного директора парижан Леонардо ухудшились отношения с Маурисио Почеттино, и он хочет сменить тренера.

    «ПСЖ» может сделать выбор в пользу Зидана, чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом.

    Ранее сообщалось, что Почеттино может сменить Зидана в «Реале».

    • Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе.
    • «ПСЖ» впервые с 2017 года не выиграл Лигу 1.
    • «Реал» под руководством Зидана три раза подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    28.05.2021 09:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +40

      Риш 31 мая 2021, 20:18

      Леонардо самого надо выкинуть, со всеми портит отношения. Тухеля оставил бы выиграли ЛЧ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 28 мая 2021, 22:28

      Прикольно! Дамы меняются кавалерами?

      0
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 28 мая 2021, 17:23

      Так и будет, ТСЖ и Реал тупо поменяются тренерами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 28 мая 2021, 10:54

      Вот и верая оценка "тренерского гения" Почеттино.
      Хотя и адекватность Леонардо весьма сомнительна

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