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    В УЕФА подтвердили, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ за связь с Суперлигой

    Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.

    «Ситуация такова, что две статьи в уставе УЕФА, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел свое расследование, и УЕФА заявил, что начнет действовать, если не достигнет соглашения с клубами.

    За нарушение 51-й статьи нет определенной санкции, поэтому решение полностью находится в пределах права УЕФА. Они могут пойти на крайние меры», – сказала Кристиллин.

    • «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
    • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    УЕФА возбудил дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5575

      Томик 15 минут назад

      "Реал", "Барселону" и "Ювентус"??? Только посмеяться можно. Да им проще "северный поток 2" запретить. "Пчелы против мёда"? Да поругаюццо, пальчиком погрозят, может быть даже(о ужас) штраф наложуть.

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      Рейтинг: +7131

      FanatSerj 1 час назад

      ох уж эти тупые заголовки, понятно что "могут" другое дело "захотят ли".

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      Рейтинг: +397

      Olymp2 1 час назад

      Партком - за связь исключить из рядов!

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      Рейтинг: +10517

      Hektor 84 1 час назад

      УЕФА может и доиграться! А этот Чеферин совсем окуел!

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      Рейтинг: +1800

      ItalianFootball 1 час назад

      "в пределах права УЕФА" - значит есть пределы, есть регламенты и просто так выкинуть команды не получится, аппеляциями завалят, найдут лазейки, сойдутся на деньгах как обычно.

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