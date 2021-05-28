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  • В УЕФА подтвердили, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ за связь с Суперлигой

В УЕФА подтвердили, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ за связь с Суперлигой

28 мая 2021, 09:28
8

Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.

«Ситуация такова, что две статьи в уставе УЕФА, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел свое расследование, и УЕФА заявил, что начнет действовать, если не достигнет соглашения с клубами.

За нарушение 51-й статьи нет определенной санкции, поэтому решение полностью находится в пределах права УЕФА. Они могут пойти на крайние меры», – сказала Кристиллин.

  • «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
  • Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

УЕФА возбудил дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Реал Барселона Ювентус
Комментарии (8)
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ItalianFootball
1622184443
"в пределах права УЕФА" - значит есть пределы, есть регламенты и просто так выкинуть команды не получится, аппеляциями завалят, найдут лазейки, сойдутся на деньгах как обычно.
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Hektor 84
1622185135
УЕФА может и доиграться! А этот Чеферин совсем окуел!
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Olymp2
1622185381
Партком - за связь исключить из рядов!
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FanatSerj
1622185553
ох уж эти тупые заголовки, понятно что "могут" другое дело "захотят ли".
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Томик
1622190536
"Реал", "Барселону" и "Ювентус"??? Только посмеяться можно. Да им проще "северный поток 2" запретить. "Пчелы против мёда"? Да поругаюццо, пальчиком погрозят, может быть даже(о ужас) штраф наложуть.
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valiknavashinsky
1622192854
Явный пиар УЕФА.Или просто показуха,мол,смотрите,какие мы страшные.А "Реал","Барселона","Ювентус"-взяли и испугались дружно,и на коленях приползли к Чеферину,мол,извини,каемся,больше не будем!!!Смех и слезы,от смеха!!!
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Hala Madrid
1622200909
А вот за что? Просто испугались, что деньги утекут. Хотя по факту СуперЛига как проект была сырой и очень стрёмной. Ну кому нужны по 10 Класико в год?
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Hektor 84
1622201264
А как же спортивный принцип?
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