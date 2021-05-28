В УЕФА подтвердили, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ за связь с Суперлигой

Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.

«Ситуация такова, что две статьи в уставе УЕФА, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел свое расследование, и УЕФА заявил, что начнет действовать, если не достигнет соглашения с клубами.

За нарушение 51-й статьи нет определенной санкции, поэтому решение полностью находится в пределах права УЕФА. Они могут пойти на крайние меры», – сказала Кристиллин.

«Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.

Проект приостановили спустя два дня после официального старта.

Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

УЕФА возбудил дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги