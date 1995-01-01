В УЕФА подтвердили, что «Реал», «Барселону» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ за связь с Суперлигой

"Реал", "Барселону" и "Ювентус"??? Только посмеяться можно. Да им проще "северный поток 2" запретить. "Пчелы против мёда"? Да поругаюццо, пальчиком погрозят, может быть даже(о ужас) штраф наложуть.
Советник УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов за участие в Суперлиге.
«Ситуация такова, что две статьи в уставе УЕФА, 49 и 51, были полностью нарушены этими клубами. Комитет по этике провел свое расследование, и УЕФА заявил, что начнет действовать, если не достигнет соглашения с клубами.
За нарушение 51-й статьи нет определенной санкции, поэтому решение полностью находится в пределах права УЕФА. Они могут пойти на крайние меры», – сказала Кристиллин.
- «Реал», «Барселона» и «Ювентус» до сих пор не вышли из Суперлиги.
- Проект приостановили спустя два дня после официального старта.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
УЕФА возбудил дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги