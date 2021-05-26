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  • Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»

Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»

26 мая 2021, 17:13
35

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова объяснила, почему не сразу объявила о своем решении покинуть клуб.

«Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».

Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.

Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность», – сказал Салихова.

Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (35)
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NewLife
1622039028
Уходя, уходи.
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alex1951
1622039174
А чевой туть удивительнага? Зенит ужо по третьему разу - приелось! А уборщицц не каждый день,чай,увольняють.....))))
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Иван Петров 1986
1622039601
Она адекватнее многих руководителей. Молодец ! ! !
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VVM1964
1622040028
" если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива» " - ну сейчас полыхнет ))) Сейчас по ней проедет всё питерское сборище ...
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absent32
1622040460
а в Спартаке уборщицы на золотом пайке или это жены совета директоров?! я что то ни разу не слышал горячих новостей про увольнение спартаковских уборщиц)))
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maygli
1622040889
А обсуждают любой "пук", случившейся в Спартаке, больше чем события в других клубах, потому-что это народная команда и она интересна всем. ( что и подтверждается любителями других клубов в этом чате). )))
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vladimir-7
1622042476
Ну, не нравится Зареме этот Руй
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Вомбат
1622044338
Насчет уборщицы она добросовестно заблуждается. Просто большинство спортивных СМИ имеют красно-белых модераторов. Долго держался бобсоккер, у них было поровну модераторов, болеющих за 4 команды, но и они рухнули под натиском людей из ФСБ, которые все поголовно болеют за Спартак еще со времен Семичастного. Вот и там обоих прозенитовских модераторов недавно заменили на простпартаковских. Ну а те, контролируя все спортивные сайты накручивают клики на все новости о Спартаке, трут негативные комментарии хейтеров этой команды (по-моему, их у Спартака не меньше, чем у Зенита) и так далее. Так что картина, которую видит любовница Федуна и мы все -- не есть отражение объективной реальности. Кстати то же самое относится и ко многим новостным, политическим и аналитическим сайтам. Модераторы на них не стирают даже откровенно быдляцкие высеры, если они выгодны для создания выгодной им картины общественного мнения.
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Дедуктор
1622047343
Спартак ныне = самый ненавидимый клуб в РПЛ. Потому о нем и говорят больше других. Когда Спартак проигрывает, вся страна ликует. Антинародный клуб. В натуре. А ежели серьезно, то вызывает всё это недоумение. Ну, ладно. Было дело, Калигула в Сенат своего коня продвинул. Почему бы Фердыщенке не продвинуть в Совет клуба свою ... сами разбирайтесь как эту мутную особу обозначить. Но, все таки, неужели поумней кандидатуры, нежели эта ..., не нашлось?
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Garrincha58
1622048071
она что сама себя понизила до уборщицы?
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