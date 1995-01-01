Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»

    Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова объяснила, почему не сразу объявила о своем решении покинуть клуб.

    «Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».

    Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.

    Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность», – сказал Салихова.

    Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:13
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2447

      Дедуктор 2 минуты назад

      Спартак ныне = самый ненавидимый клуб в РПЛ. Потому о нем и говорят больше других. Когда Спартак проигрывает, вся страна ликует. Антинародный клуб. В натуре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Санчес65 10 минут назад

      Да тут и ежу понятно...кому интересна команда *********, если только самим *********.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8538

      Вомбат 48 минут назад

      Насчет уборщицы она добросовестно заблуждается. Просто большинство спортивных СМИ имеют красно-белых модераторов. Долго держался бобсоккер, у них было поровну модераторов, болеющих за 4 команды, но и они рухнули под натиском людей из ФСБ, которые все поголовно болеют за Спартак еще со времен Семичастного. Вот и там обоих прозенитовских модераторов недавно заменили на простпартаковских. Ну а те, контролируя все спортивные сайты накручивают клики на все новости о Спартаке, трут негативные комментарии хейтеров этой команды (по-моему, их у Спартака не меньше, чем у Зенита) и так далее. Так что картина, которую видит любовница Федуна и мы все -- не есть отражение объективной реальности. Кстати то же самое относится и ко многим новостным, политическим и аналитическим сайтам. Модераторы на них не стирают даже откровенно быдляцкие высеры, если они выгодны для создания выгодной им картины общественного мнения.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26419

      VVM1964 > Вомбат 35 минут назад

      Что можно ожидать от человека перевирающего факты , как ему нравится , взять хотя бы выражение " любовница Федуна " , да будет вам известно , что это его жена и у нее от него 3 детей !!! , тоже самое и про ФСБ и про модераторов (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2447

      Дедуктор > VVM1964 4 минуты назад

      Дядько, а ты не слыхал, что ли? Что у любовниц тоже бывают дети. Некто Шварцнеггер даже от уборщицы детишек сподобился завести. Бывает. Так что, не спеши, дядько, вылазить со своими дурацкими комментариями. Подумай сначала чутка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17817

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, не нравится Зареме этот Руй

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3192

      Бомбардиръ 1 час назад

      Зарема намекает, что она сама уборщица и что её выгнали из помещения совета директоров за лишнюю болтовню)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Смешные свиньи, вот и привлекают к себе посмеяться.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4671

      maygli 1 час назад

      А обсуждают любой "пук", случившейся в Спартаке, больше чем события в других клубах, потому-что это народная команда и она интересна всем.
      ( что и подтверждается любителями других клубов в этом чате).
      )))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4671

      maygli 1 час назад

      Вот и правильно, вот и молодец. Займись своим делом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2828

      absent32 1 час назад

      а в Спартаке уборщицы на золотом пайке или это жены совета директоров?! я что то ни разу не слышал горячих новостей про увольнение спартаковских уборщиц)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1650

      kvm 1 час назад

      давай, до свидания!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85830
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru