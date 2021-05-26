Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова объяснила, почему не сразу объявила о своем решении покинуть клуб.

«Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».

Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.

Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность», – сказал Салихова.

Зарема пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней – с 3 по 21 мая.

Она хотела, чтобы команду возглавил тренер «Лацио» Симоне Индзаги .

. Новым главным тренером клуба стал Руй Витория.

Зарема: «Спросила мнение Витории о «Спартаке», о причинах проигрыша «Локомотиву». Он ответил, что не смотрел игру»