Агент Сент-Джуста: «Интерес к Джерри проявляют четыре крупнейших российских клуба»

Зухаир Эссикаль, агент защитника «Майнца» Джерри Сент-Джуста, рассказал об интересе к 24-летнему голландцу со стороны четырех клубов РПЛ.
«Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», – сказал Эссикаль.
Ранее Sport Bild сообщал, что Сент-Джустом интересуется «Спартак».
- «Майнц» готов продать игрока сборной Нидерландов за 15 миллионов евро.
- Центральный защитник провел 34 матча в этом сезоне, сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»