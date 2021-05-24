Агент Сент-Джуста: «Интерес к Джерри проявляют четыре крупнейших российских клуба»

Зухаир Эссикаль, агент защитника «Майнца» Джерри Сент-Джуста, рассказал об интересе к 24-летнему голландцу со стороны четырех клубов РПЛ.

«Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», – сказал Эссикаль.

Ранее Sport Bild сообщал, что Сент-Джустом интересуется «Спартак».