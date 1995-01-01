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    Агент Сент-Джуста: «Интерес к Джерри проявляют четыре крупнейших российских клуба»

    Зухаир Эссикаль, агент защитника «Майнца» Джерри Сент-Джуста, рассказал об интересе к 24-летнему голландцу со стороны четырех клубов РПЛ.

    «Могу сказать, что проявляется интерес к Джерри со стороны четырех крупнейших российских клубов», – сказал Эссикаль.

    Ранее Sport Bild сообщал, что Сент-Джустом интересуется «Спартак».

    • «Майнц» готов продать игрока сборной Нидерландов за 15 миллионов евро.
    • Центральный защитник провел 34 матча в этом сезоне, сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20887

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Давай в Зенит, там уже играет арТОМ дзюба.

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