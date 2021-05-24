Калининград примет матч за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в Калининграде, сообщает пресс-служба РПЛ.

Лига одобрила проведение матча в Калининграде, но окончательно место проведения будет утверждено после согласования всех деталей со стадионом.

На проведение встречи претендовали четыре стадиона – «Лужники», «Калининград», «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена».