Калининград примет матч за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в Калининграде, сообщает пресс-служба РПЛ.
Лига одобрила проведение матча в Калининграде, но окончательно место проведения будет утверждено после согласования всех деталей со стадионом.
На проведение встречи претендовали четыре стадиона – «Лужники», «Калининград», «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена».
- Стадион «Калининград» вмещает около 35 тысяч зрителей.
- Суперкубок разыграют «Зенит» и «Локомотив».
- Матч состоится в субботу, 17 июля.
Источник: телеграм-канал РПЛ