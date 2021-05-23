Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов, «Наполи» – в Лиге Европы

Серия А. «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов, «Наполи» – в Лиге Европы

23 мая 2021, 23:45
14

Закончились три матча заключительного тура чемпионата Италии.

«Аталанта» проиграла «Милану», Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте встречи. «Ювентус» на выезде разгромил «Болонью». «Наполи» дома сыграл вничью с «Вероной».

«Милан» занял второе место в турнирной таблице, «Аталанта» – третье, «Юве» – четвертое. Команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Наполи» в случае победы мог обойти «Ювентус». Теперь клуб сыграет в Лиге Европы.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Аталанта – Милан – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кессье, 43 (с пенальти); 0:2 – Кессье, 90+2.

Болонья – Ювентус – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Кьеза, 6; 0:2 – Мората, 29; 0:3 – Рабьо, 45; 0:4 – Мората, 47; 1:4 – Орсолини, 86.

Наполи – Верона – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Рахмани, 60; 1:1 – Фараони, 69.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Милан Болонья Ювентус Наполи Верона
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1621802879
Ну че , ждём продажи игроков из юве в наполи за копейки? Или просто бабок занесли?) итальянская мафия в деле )
Ответить
AZ
1621802944
Наполи каличи... Обыграйте Верону и идите в ЛЧ, а ювентус в ЛЕ...
Ответить
САНЁК17
1621802950
Юве играет в ЛЧ для рекламы,а так от них ничего хорошего тактики игры,победы не светить
Ответить
rossonero666
1621803070
Всех красно-черных с возвращением! Это были тяжелые 7 лет мучений. Теперь укреплять состав.
Ответить
Боцман59rus
1621803182
На кой Неаполю эта ЛЕ, когда в головах уже звучал гимн лиги чемпионов. Милан, удачи и хорошей игры!!!
Ответить
Hektor 84
1621803330
Наполи сами просрали ЛЧ. Не ожидал, я думал Наполи легко победит. Поздравляю Милан со вторым местом. Заслужили как и Аталанта третье место. А старой шаболде повезло!
Ответить
JTherry
1621804013
Милан прорвался в ЛЧ со 2-го места, круто! а Юве... тоже затесалась в ЛЧ с 4-го...)
Ответить
roman230582
1621805237
ЮВЕ просто обязан благодарить какого то Фараони, я думал уже мимо ЛЧ. Надеюсь такой подарок воспримут как подобает и пригласят хорошего тренера
Ответить
portero
1621828624
Юве подфартило, а Наполи в пролёте...
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
12
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
Вчера, 16:35
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
Вчера, 09:58
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
Вчера, 09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+