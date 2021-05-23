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    Серия А. «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов, «Наполи» – в Лиге Европы

    Закончились три матча заключительного тура чемпионата Италии.

    «Аталанта» проиграла «Милану», Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте встречи. «Ювентус» на выезде разгромил «Болонью». «Наполи» дома сыграл вничью с «Вероной».

    «Милан» занял второе место в турнирной таблице, «Аталанта» – третье, «Юве» – четвертое. Команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Наполи» в случае победы мог обойти «Ювентус». Теперь клуб сыграет в Лиге Европы.

    Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

    Аталанта – Милан – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кессье, 43 (с пенальти); 0:2 – Кессье, 90+2.

    Болонья – Ювентус – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кьеза, 6; 0:2 – Мората, 29; 0:3 – Рабьо, 45; 0:4 – Мората, 47; 1:4 – Орсолини, 86.

    Наполи – Верона – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рахмани, 60; 1:1 – Фараони, 69.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    23.05.2021 23:45
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1462

      roman230582 38 минут назад

      ЮВЕ просто обязан благодарить какого то Фараони, я думал уже мимо ЛЧ. Надеюсь такой подарок воспримут как подобает и пригласят хорошего тренера

      0
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      Рейтинг: +1470

      DMитрий 58 минут назад

      FORZA MILAN!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13988

      JTherry 58 минут назад

      Милан прорвался в ЛЧ со 2-го места, круто! а Юве... тоже затесалась в ЛЧ с 4-го...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4062

      solodealer 1 час назад

      Напрасно рвал синьор Гаттузо
      за Чемпионов Лигу пузо

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10362

      Hektor 84 1 час назад

      Наполи сами просрали ЛЧ. Не ожидал, я думал Наполи легко победит. Поздравляю Милан со вторым местом. Заслужили как и Аталанта третье место. А старой шаболде повезло!

      6
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      Рейтинг: +13988

      JTherry > Hektor 84 48 минут назад

      Наполи сделал глубокое "сассуоло" в борьбе за ЛЧ)

      0
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      Рейтинг: +1462

      roman230582 > JTherry 28 минут назад

      Наполи не привыкать, даже жаль если честно их фанатов, хоть и поддерживаю ЮВЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22421

      Боцман59rus 1 час назад

      На кой Неаполю эта ЛЕ, когда в головах уже звучал гимн лиги чемпионов.
      Милан, удачи и хорошей игры!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      rossonero666 1 час назад

      Всех красно-черных с возвращением! Это были тяжелые 7 лет мучений. Теперь укреплять состав.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Каменный стояк 1 час назад

      Наполи такие же ипланы, как и Лестер))) в последний момент всё просрали)))

      4
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      Рейтинг: +916

      САНЁК17 1 час назад

      Юве играет в ЛЧ для рекламы,а так от них ничего хорошего тактики игры,победы не светить

      1
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      ...
      Рейтинг: +1462

      roman230582 > САНЁК17 33 минуты назад

      Епать ты експерт футбольный

      0
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      Рейтинг: +1462

      roman230582 > САНЁК17 24 минуты назад

      Может научишь других как в финал ЛЧ выходить для рекламы

      0
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      Рейтинг: +2734

      AZ 1 час назад

      Наполи каличи... Обыграйте Верону и идите в ЛЧ, а ювентус в ЛЕ...

      4
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