Серия А. «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов, «Наполи» – в Лиге Европы

ЮВЕ просто обязан благодарить какого то Фараони, я думал уже мимо ЛЧ. Надеюсь такой подарок воспримут как подобает и пригласят хорошего тренера
Закончились три матча заключительного тура чемпионата Италии.
«Аталанта» проиграла «Милану», Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте встречи. «Ювентус» на выезде разгромил «Болонью». «Наполи» дома сыграл вничью с «Вероной».
«Милан» занял второе место в турнирной таблице, «Аталанта» – третье, «Юве» – четвертое. Команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Наполи» в случае победы мог обойти «Ювентус». Теперь клуб сыграет в Лиге Европы.
Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур
Голы: 0:1 – Кессье, 43 (с пенальти); 0:2 – Кессье, 90+2.
Голы: 0:1 – Кьеза, 6; 0:2 – Мората, 29; 0:3 – Рабьо, 45; 0:4 – Мората, 47; 1:4 – Орсолини, 86.
Голы: 1:0 – Рахмани, 60; 1:1 – Фараони, 69.