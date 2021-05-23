Серия А. «Милан», «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов, «Наполи» – в Лиге Европы

Закончились три матча заключительного тура чемпионата Италии.

«Аталанта» проиграла «Милану», Алексей Миранчук вышел на замену на 87-й минуте встречи. «Ювентус» на выезде разгромил «Болонью». «Наполи» дома сыграл вничью с «Вероной».

«Милан» занял второе место в турнирной таблице, «Аталанта» – третье, «Юве» – четвертое. Команды сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Наполи» в случае победы мог обойти «Ювентус». Теперь клуб сыграет в Лиге Европы.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Аталанта – Милан – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кессье, 43 (с пенальти); 0:2 – Кессье, 90+2.

Болонья – Ювентус – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Кьеза, 6; 0:2 – Мората, 29; 0:3 – Рабьо, 45; 0:4 – Мората, 47; 1:4 – Орсолини, 86.

Наполи – Верона – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Рахмани, 60; 1:1 – Фараони, 69.

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