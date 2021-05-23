«Пора начать новое приключение». Вейналдум объявил об уходе из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заявил, что уходит из клуба.

«Стараюсь не расплакаться. Все пять лет я чувствовал любовь здесь, все в «Ливерпуле» показывали мне ее. Хотел провести здесь еще много лет, но все пошло не так. Пора начать новое приключение.

Я еще не подписал ни с кем контракт. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели. Но 1 июля я уже не буду игроком «Ливерпуля», – сказал Вейналдум.