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    «Пора начать новое приключение». Вейналдум объявил об уходе из «Ливерпуля»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заявил, что уходит из клуба.

    «Стараюсь не расплакаться. Все пять лет я чувствовал любовь здесь, все в «Ливерпуле» показывали мне ее. Хотел провести здесь еще много лет, но все пошло не так. Пора начать новое приключение.

    Я еще не подписал ни с кем контракт. Посмотрим, что произойдет в ближайшие недели. Но 1 июля я уже не буду игроком «Ливерпуля», – сказал Вейналдум.

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    Источник: ВВС

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