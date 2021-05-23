Яровинский: «Конечно, у «Рубина» есть финансовые возможности для усиления состава»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский анонсировал усиление. Возможности у клуба есть.
– У клуба есть финансовые возможности усиливаться?
– Конечно!
– Какая будет особенность рынка, связанная с Евро? Может, команды будут стараться покупать футболистов только после чемпионата Европы?
– Очень сложно прогнозировать, потому что это будет первое трансферное окно после полноценного ковидного сезона и больших финансовых потерь. Возможны различные сценарии, но очевидно, что футбольный рынок просел везде без исключений.
- «Рубин» в новом сезоне выступит в Лиге конференций.
- Сейчас у «Рубина» 7-й по стоимости состав в РПЛ (61,1 миллиона евро).
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: «БИЗНЕС Online»