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    Яровинский: «Конечно, у «Рубина» есть финансовые возможности для усиления состава»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский анонсировал усиление. Возможности у клуба есть.

    – У клуба есть финансовые возможности усиливаться?

    – Конечно!

    – Какая будет особенность рынка, связанная с Евро? Может, команды будут стараться покупать футболистов только после чемпионата Европы?

    – Очень сложно прогнозировать, потому что это будет первое трансферное окно после полноценного ковидного сезона и больших финансовых потерь. Возможны различные сценарии, но очевидно, что футбольный рынок просел везде без исключений.

    • «Рубин» в новом сезоне выступит в Лиге конференций.
    • Сейчас у «Рубина» 7-й по стоимости состав в РПЛ (61,1 миллиона евро).
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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