Яровинский: «Конечно, у «Рубина» есть финансовые возможности для усиления состава»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский анонсировал усиление. Возможности у клуба есть.

– У клуба есть финансовые возможности усиливаться?

– Конечно!

– Какая будет особенность рынка, связанная с Евро? Может, команды будут стараться покупать футболистов только после чемпионата Европы?

– Очень сложно прогнозировать, потому что это будет первое трансферное окно после полноценного ковидного сезона и больших финансовых потерь. Возможны различные сценарии, но очевидно, что футбольный рынок просел везде без исключений.