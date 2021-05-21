«СЭ»: Николич продлил контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заключил новое соглашение с московским клубом, утверждает «СЭ».

По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Действующий договор между сторонами истекал в июне 2022-го.