«СЭ»: Николич продлил контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заключил новое соглашение с московским клубом, утверждает «СЭ».
По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
Действующий договор между сторонами истекал в июне 2022-го.
- Николич возглавляет «Локо» с мая 2020 года.
- В минувшем сезоне команда финишировала в РПЛ на третьем месте и выиграла Кубок России.
- Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата сербского тренера после продления контракта вырастет до 1,8 миллиона евро в год.
Источник: «Спорт-Экспресс»