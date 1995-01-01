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    «СЭ»: Николич продлил контракт с «Локомотивом»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заключил новое соглашение с московским клубом, утверждает «СЭ».

    По информации источника, контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

    Действующий договор между сторонами истекал в июне 2022-го.

    • Николич возглавляет «Локо» с мая 2020 года.
    • В минувшем сезоне команда финишировала в РПЛ на третьем месте и выиграла Кубок России.
    • Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата сербского тренера после продления контракта вырастет до 1,8 миллиона евро в год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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