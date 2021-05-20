Mundo Deportivo: Райкард может сменить Кумана в «Барселоне». Он не тренировал с 2013 года

Стало известно, кто может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, новым тренером каталонского клуба может стать Франк Райкард, возглавлявший команду с 2003 по 2008-й год. Его уважают лидеры команды и бывшие футболисты «Барселоны», с которыми контактирует президент клуба Жоан Лапорта.

В случае назначения Райкарда главным тренером «Барселоны» вторую команду каталонцев может возглавить Хави, тренирующий катарский «Аль-Садд».

Лапорта считает, что испанец после пары лет работы в дубле сможет принять основную команду «Барселоны» у Райкарда.