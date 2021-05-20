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    Mundo Deportivo: Райкард может сменить Кумана в «Барселоне». Он не тренировал с 2013 года

    Стало известно, кто может сменить Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны».

    По информации Mundo Deportivo, новым тренером каталонского клуба может стать Франк Райкард, возглавлявший команду с 2003 по 2008-й год. Его уважают лидеры команды и бывшие футболисты «Барселоны», с которыми контактирует президент клуба Жоан Лапорта.

    В случае назначения Райкарда главным тренером «Барселоны» вторую команду каталонцев может возглавить Хави, тренирующий катарский «Аль-Садд».

    Лапорта считает, что испанец после пары лет работы в дубле сможет принять основную команду «Барселоны» у Райкарда.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +44716

      MaxRnD 2 минуты назад

      Этот может и в морду плюнуть

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      Рейтинг: +12055

      Cules2013 23 минуты назад

      такой бредовой утки я не слышал уже много лет, примерно столько же, сколько Райкаард не тренирует

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      Рейтинг: +111

      пега 39 минут назад

      продайте вы уже Месси , он уже все что мог сделать сделал, без тренера не играет ни одна команда. если оставите этот бордель на дольше будет только хуже, надо строить новую команду , а не ублажать Месси.

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      Рейтинг: +10251

      Hektor 84 2 часа назад

      Каждый год тренеров менять тоже не выход. Дайте Куману усиление и через год спрашивайте.

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      Рейтинг: +20846

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Распоряжение великого?..

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