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    Sport.es: Куман на 99% уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман с высокой долей вероятности покинет команду этим летом.

    По информации Sport.es, каталонский клуб уволит 58-летнего голландца с вероятностью в 99%.

    Куман может остаться в «Барселоне» только в том случае, если Жоан Лапорта не сможет найти нового тренера, который убедит руководство клуба.

    • После поражения от «Сельты» (1:2) «Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере.
    • Впервые за 13 лет «Барселона» не стала чемпионом в двух сезонах подряд.
    • Последний раз «Барселона» выигрывала чемпионат в сезоне-2018/19.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3081

      Snek 27 минут назад

      Бартоломеу нахреновертил столько говна, можно подумать это как за один год исправляется?
      Да в целом отставка Кумана - это ни хорошо, ни плохо. Возможно Куман и справится, возможно нет.
      Лучше ли тот же самый Флик? Да и непонятно как-то... Потянет ли Хави? Тоже непонятно. Венгера рассматривали, хороший вариант, но отмели. В общем непонятно, что этим Барса пытается добиться. Ведь у Барсы основная катастрофическая проблема - это очень возрастной состав, причём под усиление покупаются эти же возрастные игроки. Куман вводил молодёж, что-то начало получаться. В любом случае правильный вектор - это омолаживание состава.

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      Рейтинг: +1163

      Maxi_7 43 минуты назад

      В принципе, идея Кумана была понятна - омолодить Барсу и отчасти это удалось - регулярную практику получали Пэдри, Араухо, Мингеса, Дембеле, Пуч и Фати до травмы... и в принципе, учитывая состав я считаю, что в целом результаты неплохие... никто ведь серьезно не рассчитывал, что все эти молодые в одночасье дадут какой-то серьезный результат... и если уж на то пошло и денег на топовые трансферы действительно нет, то придерживайтесь этой политики... или есть какой-то тренер который придет и с этим набором футболистов прямо сейчас даст какой-то иной результат? Судя по всему руководство Барсы так считает... что ж, посмотрим...

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      Рейтинг: +494

      RyslanZ 1 час назад

      Я не супер аналитик и не глубокий знаток испанского футбола,но приглашение этого специалиста из Нидерландов,на мой скромный взгляд,было изначально ошибочным...Этому супер-клубу вполне подошёл -бы нынешний главный тренер Вильярреала замечательный испанский специалист Унаи Эмери, но это моё личное мнение.

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      Рейтинг: +1163

      Maxi_7 > RyslanZ 57 минут назад

      Эмери неплохой тренер, но как показывает практика и история это скорее тренер для средних клубов без амбиций на звание гранда... с топовыми командами у Унаи как-то не складывалось...

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      Рейтинг: +12222

      Skull_Boy 1 час назад

      А разве проблема только в Кумане или в убогом составе, где в футбол играют 4ре человека - Месси, Альба, Дест и летучий голландец

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      Рейтинг: +1163

      Maxi_7 > Skull_Boy 31 минуту назад

      Состав не убогий, просто он омоложенный, а молодые не могут сразу давать результат... нужно наигрывать их хотя бы 3-4 сезона, но я так понимаю у Барсы нет столько времени чтобы ждать борясь за 3е-4е место каждый сезон... денег на крупные трансферы тоже нет... так что да, мне тоже не совсем понятно чего они вообще хотят по итогу и как видят решение этой ситуации...

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      Рейтинг: +659

      Untitled-1 1 час назад

      Чави пора возвращать!

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      Рейтинг: +1163

      Maxi_7 > Untitled-1 59 минут назад

      Он уже заключил контракт с тем клубом где работал до 23го года.

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      Рейтинг: +659

      Untitled-1 > Maxi_7 53 минуты назад

      я знаю, но возможно там есть пункт, что в Барсу может уйти в любое время.

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      Рейтинг: +1163

      Maxi_7 > Untitled-1 51 минуту назад

      Может быть и есть, но глядя на Пирло Хави возможно сам подумает трижды, а стоит ли оно того прямо сейчас и готов ли он...

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      Рейтинг: +659

      Untitled-1 > Maxi_7 43 минуты назад

      Риск всегда есть. даже у опытных тренеров. А Чави все таки поработал уже с одной командой. Какой-никакой опыт есть. Да и в клубе часть игроков с ним еще играли.

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