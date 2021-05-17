Sport.es: Куман на 99% уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман с высокой долей вероятности покинет команду этим летом.

По информации Sport.es, каталонский клуб уволит 58-летнего голландца с вероятностью в 99%.

Куман может остаться в «Барселоне» только в том случае, если Жоан Лапорта не сможет найти нового тренера, который убедит руководство клуба.