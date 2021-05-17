Sport.es: Куман на 99% уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман с высокой долей вероятности покинет команду этим летом.
По информации Sport.es, каталонский клуб уволит 58-летнего голландца с вероятностью в 99%.
Куман может остаться в «Барселоне» только в том случае, если Жоан Лапорта не сможет найти нового тренера, который убедит руководство клуба.
- После поражения от «Сельты» (1:2) «Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере.
- Впервые за 13 лет «Барселона» не стала чемпионом в двух сезонах подряд.
- Последний раз «Барселона» выигрывала чемпионат в сезоне-2018/19.
Источник: Sport.es