Sport.es: Куман на 99% уйдет из «Барселоны» по окончании сезона

Бартоломеу нахреновертил столько говна, можно подумать это как за один год исправляется?
Да в целом отставка Кумана - это ни хорошо, ни плохо. Возможно Куман и справится, возможно нет.
Лучше ли тот же самый Флик? Да и непонятно как-то... Потянет ли Хави? Тоже непонятно. Венгера рассматривали, хороший вариант, но отмели. В общем непонятно, что этим Барса пытается добиться. Ведь у Барсы основная катастрофическая проблема - это очень возрастной состав, причём под усиление покупаются эти же возрастные игроки. Куман вводил молодёж, что-то начало получаться. В любом случае правильный вектор - это омолаживание состава.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман с высокой долей вероятности покинет команду этим летом.
По информации Sport.es, каталонский клуб уволит 58-летнего голландца с вероятностью в 99%.
Куман может остаться в «Барселоне» только в том случае, если Жоан Лапорта не сможет найти нового тренера, который убедит руководство клуба.
- После поражения от «Сельты» (1:2) «Барселона» потеряла шансы на чемпионство в Примере.
- Впервые за 13 лет «Барселона» не стала чемпионом в двух сезонах подряд.
- Последний раз «Барселона» выигрывала чемпионат в сезоне-2018/19.