Иностранные болельщики смогут посетить матчи Евро-2020 в России без виз

Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сообщает глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола

При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир – разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», – сказал Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

На автобусе сборной России для Евро-2020 изображены Смолов и Антон Миранчук. Они не попали в заявку на турнир