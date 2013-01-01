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    Иностранные болельщики смогут посетить матчи Евро-2020 в России без виз

    Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сообщает глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

    «В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола

    При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир – разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», – сказал Сорокин.

    • Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.
    • Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    На автобусе сборной России для Евро-2020 изображены Смолов и Антон Миранчук. Они не попали в заявку на турнир

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5471

      Cleaner 9 минут назад

      Ждите третью волну короновируса после ЧЕ. Пускать только тех, у кого есть прививка. Остальные пусть телевизор смотрят...

      0
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      Рейтинг: +3793

      TOMSON 14 минут назад

      Уроды.

      0
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