Уткин – о готовящемся сносе «РЖД Арены»: «Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве»

Видеоблогер Василий Уткин не одобряет запланированный снос «РЖД Арены». По его мнению, стадион еще можно эксплуатировать.

«Я все понимаю. И про пустующие «Лужники», и про то, что «РЖД-Арену» невозможно развивать в нынешнем варианте, хотя, оговорюсь, я как-то не обнаруживаю, что развитие стадиона достигло своего пика.

Черкизово мое любимое футбольное место Москвы. Больше всего я люблю бывать там. И всегда любил. Это восхитительное место. Оно уютно, оно обустроено. Я хожу туда лет тридцать.

И я хочу продолжать ходить смотреть футбол в Черкизово. Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве», – написал Уткин в телеграме.