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    Уткин – о готовящемся сносе «РЖД Арены»: «Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве»

    Видеоблогер Василий Уткин не одобряет запланированный снос «РЖД Арены». По его мнению, стадион еще можно эксплуатировать.

    «Я все понимаю. И про пустующие «Лужники», и про то, что «РЖД-Арену» невозможно развивать в нынешнем варианте, хотя, оговорюсь, я как-то не обнаруживаю, что развитие стадиона достигло своего пика.

    Черкизово мое любимое футбольное место Москвы. Больше всего я люблю бывать там. И всегда любил. Это восхитительное место. Оно уютно, оно обустроено. Я хожу туда лет тридцать.

    И я хочу продолжать ходить смотреть футбол в Черкизово. Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве», – написал Уткин в телеграме.

    • Руководство «Локомотива» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
    • РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
    • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4649

      Давид59 2 часа назад

      Очевидно, что снос и строительство нового стадиона обещает больше бабла для распила, чем реконструкция.

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      Рейтинг: +4021

      solodealer 2 часа назад

      Как,всё-таки, нас приручили к отсутствию конкуренции и вообще экономики в стране! Всё, что делается, делается по приказу и/или "желанию" сверху... Без особых разъяснений, объяснений или - тем более - обоснований... И деньги все там..."наверху", а не там, где они зарабатываются... А уж потом, опять же "сверху", некоторая часть этих денег "спускается" (какое словцо-то, а?))) вниз... и опять - по непонятному принципу...
      Экономическая логика не существует, она просто отменена! Серьёзные деньги можно заработать только с разрешения сверху на "присасывание к бюджетному потоку"...
      Вот, что, например, означает эта фраза: "...Руководство «Локомотива» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести..."
      На оснвании чего "считает"? Где ТЭО? Где анализ будущих расходов по аренде Лужников в сравнении с текущим кэшфло по Черкизово? Что значит "предлагает"? Кому предлагает? Где опросы фанов, наконец? Кто все эти люди всяких "руководств" в стране, которые уже много чего нам "насчитали"... так насчитали, что люди в стране с доходом в 17 тысяч деревянных стали вдруг не нищими, как во всём приличном мире, а "средним классом"?
      Такая огромная страна... столько умных голов и умелых рук... А всем заправляет кучка незаменимых со средневековым сознанием ...

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      Рейтинг: +22310

      Боцман59rus 2 часа назад

      У Васи крыша потекла, именно та, которой нет на РЖД Арене, в этом и причина сноса. Но а то что половину разворуют и заменят на более дешёвое, никто не сомневается, это прописные истины

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      Рейтинг: +17649

      vladimir-7 2 часа назад

      Вася лицемер, сам любит бывать в Тарасовке и Тушино, а здесь кривит
      душой, что он чуть ли не болельщик Локомотива. Вася, ты пи**оболт с
      левой резьбой.

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      Рейтинг: +20825

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Видимо там в пресс-центре кресла пошире, покомфортнее для Васи.)

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