Уткин – о готовящемся сносе «РЖД Арены»: «Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве»

Видеоблогер Василий Уткин не одобряет запланированный снос «РЖД Арены». По его мнению, стадион еще можно эксплуатировать.
«Я все понимаю. И про пустующие «Лужники», и про то, что «РЖД-Арену» невозможно развивать в нынешнем варианте, хотя, оговорюсь, я как-то не обнаруживаю, что развитие стадиона достигло своего пика.
Черкизово мое любимое футбольное место Москвы. Больше всего я люблю бывать там. И всегда любил. Это восхитительное место. Оно уютно, оно обустроено. Я хожу туда лет тридцать.
И я хочу продолжать ходить смотреть футбол в Черкизово. Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве», – написал Уткин в телеграме.
- Руководство «Локомотива» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
- РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
- «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина