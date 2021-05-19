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  • Уткин – о готовящемся сносе «РЖД Арены»: «Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве»

Уткин – о готовящемся сносе «РЖД Арены»: «Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве»

19 мая 2021, 12:02
5

Видеоблогер Василий Уткин не одобряет запланированный снос «РЖД Арены». По его мнению, стадион еще можно эксплуатировать.

«Я все понимаю. И про пустующие «Лужники», и про то, что «РЖД-Арену» невозможно развивать в нынешнем варианте, хотя, оговорюсь, я как-то не обнаруживаю, что развитие стадиона достигло своего пика.

Черкизово мое любимое футбольное место Москвы. Больше всего я люблю бывать там. И всегда любил. Это восхитительное место. Оно уютно, оно обустроено. Я хожу туда лет тридцать.

И я хочу продолжать ходить смотреть футбол в Черкизово. Прекратите заниматься ерундой. Это лучшее место для футбола в Москве», – написал Уткин в телеграме.

  • Руководство «Локомотива» считает бессмысленным ремонт стадиона в Черкизово и предлагает его снести.
  • РЖД и «Локомотив» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников».
  • «Локомотив» собирается открыть в «Лужниках» клубный офис, перенести тренировочную базу и академию команды.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Уткин Василий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1621416476
Видимо там в пресс-центре кресла пошире, покомфортнее для Васи.)
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vladimir-7
1621416485
Вася лицемер, сам любит бывать в Тарасовке и Тушино, а здесь кривит душой, что он чуть ли не болельщик Локомотива. Вася, ты пи**оболт с левой резьбой.
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Боцман59rus
1621416790
У Васи крыша потекла, именно та, которой нет на РЖД Арене, в этом и причина сноса. Но а то что половину разворуют и заменят на более дешёвое, никто не сомневается, это прописные истины
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Давид59
1621417906
Очевидно, что снос и строительство нового стадиона обещает больше бабла для распила, чем реконструкция.
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general.lizyukov
1621443881
Т.е., все новые арены для футбола не подходят: Вася совсем кукухой поехал?
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