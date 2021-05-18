АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом», «Лидс» обыграл «Саутгемптон»

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче 37-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

Команда Уле-Гуннара Сульшера не побеждает в трех последних матчах. «Фулхэм» набрал очки лишь в двух из девяти последних матчей.

В параллельном матче «Лидс» победил на выезде «Саутгемптон» (2:0) и поднялся на восьмое место в АПЛ.

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кавани, 15; 1:1 – Брайан, 76.

Саутгемптон – Лидс – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бэмфорд, 73; 0:2 – Робертс, 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ