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    «Чемпионат»: Мухин уходит из «Локомотива» из-за медленных переговоров о новом контракте

    Стали известны причины ухода полузащитника «Локомотива» Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА.

    Как пишет «Чемпионат», это произошло из-за того, что руководство «Локо» медленно вело переговоры о новом контракте.

    «Максим не собирался уходить из «Локомотива». Его все полностью устраивало в клубе, нравилось работать с Марко Николичем. Но переход в ЦСКА случился из-за того, что «Локо» не удалось договориться с игроком о новом контракте. Хотя в клубе не очень и пытались», – пишет источник.

    • Ранее сообщалось, что Мухин согласовал с ЦСКА пятилетний контракт.
    • «Локо» получит в качестве отступных 15 миллионов рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1119

      Красногорск_Фан 27 минут назад

      Хочется сказать словами министра иностранных дел - Дебилы, бть )) зато покупать ноунеймов из стран которые находят на карте с трудом по 0,5-1 млн евро это без проблем.

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