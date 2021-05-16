«Чемпионат»: Мухин уходит из «Локомотива» из-за медленных переговоров о новом контракте

Стали известны причины ухода полузащитника «Локомотива» Максима Мухина из «Локомотива» в ЦСКА.

Как пишет «Чемпионат», это произошло из-за того, что руководство «Локо» медленно вело переговоры о новом контракте.

«Максим не собирался уходить из «Локомотива». Его все полностью устраивало в клубе, нравилось работать с Марко Николичем. Но переход в ЦСКА случился из-за того, что «Локо» не удалось договориться с игроком о новом контракте. Хотя в клубе не очень и пытались», – пишет источник.