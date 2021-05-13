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    Сайт МВД опубликовал видео с избиением медиадиректора «Спартака», вырезав кадр с ударом Фетисова

    На сайте МВД появилось видео конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, ранее опубликованное в телеграм-канале Mash.

    Из видеозаписи, представленной на сайте МВД, был вырезан кадр с ударом Фетисова в область лица Жафяра Боровкова.

    Напомним, Фетисов попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами, но в итоге сам вступил в перепалку и первым ударил Боровкова.

    «Чемпионат» сообщал, что избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.

    • Фетисов был избит 9 мая.
    • У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
    • По факту произошедшего открыто уголовное дело.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт МВД

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии12
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      Рейтинг: +277

      Лфшт 16 минут назад

      Как "по-русски" у нас. Антоша ты конченное трусливое чмо. Ты не мужик, и не русский. Ты не отвечаешь за свои действия. Получил за дело. Пришел домой - рожу вытер и всё. Зачем ты пацана обычного обвиняешь в том, что он защищался??? Убогое чмо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4608

      sochi-2013 42 минуты назад

      По видео, Фетисова надо к уголовке привлекать! Напал, провоцировал, ударил первым- какое нахрен избиение? Парень ответил.
      СВОБОДУ БОРОВКИНУ!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +12641

      KLIM777 44 минуты назад

      ахахахах о чем речь тогда? Пустьь знает, что не надо нажираться как свинья

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5344

      порт 54 минуты назад

      Федун подсуетился?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +586

      jet andy 1 час назад

      Узнаю российскую полицию.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10943

      paracetamol 1 час назад

      Чё полез, его кто просил?

      1
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      Рейтинг: +27977

      oyabun 1 час назад

      Похоже под градусом почувствовал себя Супергероем и решил покрасоваться перед своими женщинами.

      3
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      Рейтинг: +1888

      Nevsky_RU 1 час назад

      Мясокомбинатные сектанты во всех структурах страны(( только по этому клуб без игры на 2 месте в чемпе. Так бы болтаться им межд Краснодаром и Ростовом.

      2
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      Рейтинг: +12173

      Persona_non_Grata > Nevsky_RU 1 час назад

      Зенитовские тролли и клоны оккупировали сайт бомбардира , только поэтому у человека без мозгов , пишущего подобную хрень , положительный рейтинг ((

      0
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      Рейтинг: +3152

      Бомбардиръ > Persona_non_Grata 1 час назад

      О, борец с положительным рейтингом!)))
      Минисуешь слишком много)

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      Рейтинг: +12173

      Persona_non_Grata > Бомбардиръ 1 час назад

      Минусую и своих и чужих , в зависимости от высказываний , не взирая на клубную принадлежность ( впрочем как и плюсую ) , в отличии от множества долбоящеров , которые " устраивают охоту " за персоналиями и минусуют их даже не читая , впрочем , если бы меня ТАК сильно волновал этот рейтинг , я бы писал только хвалебные оды всем и вся ))) , а минусов на сутки выделен лимит , так что много не бывает )))

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      Рейтинг: +3561

      Из Твери Леха > Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Тебя так сильно волнует рейтинг? Это свойственно сектантам.

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