Сайт МВД опубликовал видео с избиением медиадиректора «Спартака», вырезав кадр с ударом Фетисова

Как "по-русски" у нас. Антоша ты конченное трусливое чмо. Ты не мужик, и не русский. Ты не отвечаешь за свои действия. Получил за дело. Пришел домой - рожу вытер и всё. Зачем ты пацана обычного обвиняешь в том, что он защищался??? Убогое чмо.
На сайте МВД появилось видео конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, ранее опубликованное в телеграм-канале Mash.
Из видеозаписи, представленной на сайте МВД, был вырезан кадр с ударом Фетисова в область лица Жафяра Боровкова.
Напомним, Фетисов попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами, но в итоге сам вступил в перепалку и первым ударил Боровкова.
«Чемпионат» сообщал, что избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.
- Фетисов был избит 9 мая.
- У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
- По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Перед тем как получить в лицо, пиар-директор «Спартака» Антон Фетисов пытался замять чужой конфликт.Сперва Фетисов стоял в сторонке с женой и сестрой. Рядом спорили два парня. Антон решил разрулить вопрос, чтобы никто не пострадал. Бить начал первым. Но получилось так себе. pic.twitter.com/72UsHexQ73— Mash (@mash_breaking) May 13, 2021