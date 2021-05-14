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  • Сайт МВД опубликовал видео с избиением медиадиректора «Спартака», вырезав кадр с ударом Фетисова

Сайт МВД опубликовал видео с избиением медиадиректора «Спартака», вырезав кадр с ударом Фетисова

14 мая 2021, 12:31
15

На сайте МВД появилось видео конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, ранее опубликованное в телеграм-канале Mash.

Из видеозаписи, представленной на сайте МВД, был вырезан кадр с ударом Фетисова в область лица Жафяра Боровкова.

Напомним, Фетисов попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами, но в итоге сам вступил в перепалку и первым ударил Боровкова.

«Чемпионат» сообщал, что избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.

  • Фетисов был избит 9 мая.
  • У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
  • По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: сайт МВД
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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Nevsky_RU
1620985319
Мясокомбинатные сектанты во всех структурах страны(( только по этому клуб без игры на 2 месте в чемпе. Так бы болтаться им межд Краснодаром и Ростовом.
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oyabun
1620986002
Похоже под градусом почувствовал себя Супергероем и решил покрасоваться перед своими женщинами.
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paracetamol
1620986027
Чё полез, его кто просил?
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jet andy
1620986982
Узнаю российскую полицию.
Ответить
порт
1620988137
Федун подсуетился?
Ответить
sochi-2013
1620988839
По видео, Фетисова надо к уголовке привлекать! Напал, провоцировал, ударил первым- какое нахрен избиение? Парень ответил. СВОБОДУ БОРОВКИНУ!!!!!!!!!!!!!!
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Лфшт
1620990415
Как "по-русски" у нас. Антоша ты конченное трусливое чмо. Ты не мужик, и не русский. Ты не отвечаешь за свои действия. Получил за дело. Пришел домой - рожу вытер и всё. Зачем ты пацана обычного обвиняешь в том, что он защищался??? Убогое чмо.
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неразгибаемый спартак
1620998136
вырезай не вырезай, все равно это домашний скот под названием свиньи. это для них норма.
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кто там
1621012554
одно презрение спермаку) помнится аязка проехал на красный, сбил пешика на зебре, а потом ещё дал ему п*зды и отделался только извинениями) ну что ждать от клуба старостиных.. предателей) Надеюсь Боровкову дадут хорошего адвоката (зенит, к примеру подсуетится) и этот свинарник самих засудят за нападение, а потом мутные схемы с видео, фул которого уже и так все видели)
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Atom2020
1621013744
А чтобы никто не пострадал, дам как я ему в морду - решил стоящий в стороне пиар-директор «Спартака» Антон Фетисов
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