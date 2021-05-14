Сайт МВД опубликовал видео с избиением медиадиректора «Спартака», вырезав кадр с ударом Фетисова

На сайте МВД появилось видео конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова, ранее опубликованное в телеграм-канале Mash.
Из видеозаписи, представленной на сайте МВД, был вырезан кадр с ударом Фетисова в область лица Жафяра Боровкова.
Напомним, Фетисов попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами, но в итоге сам вступил в перепалку и первым ударил Боровкова.
«Чемпионат» сообщал, что избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.
- Фетисов был избит 9 мая.
- У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
- По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: сайт МВД