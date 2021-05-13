Фетисов первым ударил обидчика. Избивший директора «Спартака» получил месяц домашнего ареста

Стали известны новые подробности конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как медиадиректор «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами.

В итоге Фетисов сам вступил в перепалку и первым ударил Жафяра Боровкова. Затем последовал ответный удар, после которого сотрудник «Спартака» упал на землю и потерял сознание.

По информации «Чемпионата», избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.

Фетисов был избит 9 мая.

У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

По факту произошедшего открыто уголовное дело.