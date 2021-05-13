Фетисов первым ударил обидчика. Избивший директора «Спартака» получил месяц домашнего ареста

Стали известны новые подробности конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как медиадиректор «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами.
В итоге Фетисов сам вступил в перепалку и первым ударил Жафяра Боровкова. Затем последовал ответный удар, после которого сотрудник «Спартака» упал на землю и потерял сознание.
По информации «Чемпионата», избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.
- Фетисов был избит 9 мая.
- У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
- По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Чемпионат»