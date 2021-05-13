Фетисов первым ударил обидчика. Избивший директора «Спартака» получил месяц домашнего ареста

А сделали из него жертву, мол, может даже из-за его деятельности избили. Лезешь в драку - будь готов получить в ответ. А если потом еще в суд подаст, то вообще тряпка будет. Нечего тогда руки распускать, если дальнейшее развитие событий не в состоянии контролировать.
Стали известны новые подробности конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как медиадиректор «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами.
В итоге Фетисов сам вступил в перепалку и первым ударил Жафяра Боровкова. Затем последовал ответный удар, после которого сотрудник «Спартака» упал на землю и потерял сознание.
По информации «Чемпионата», избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.
- Фетисов был избит 9 мая.
- У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
- По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Перед тем как получить в лицо, пиар-директор «Спартака» Антон Фетисов пытался замять чужой конфликт.Сперва Фетисов стоял в сторонке с женой и сестрой. Рядом спорили два парня. Антон решил разрулить вопрос, чтобы никто не пострадал. Бить начал первым. Но получилось так себе. pic.twitter.com/72UsHexQ73— Mash (@mash_breaking) May 13, 2021