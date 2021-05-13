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  • Фетисов первым ударил обидчика. Избивший директора «Спартака» получил месяц домашнего ареста

Фетисов первым ударил обидчика. Избивший директора «Спартака» получил месяц домашнего ареста

13 мая 2021, 16:33
23

Стали известны новые подробности конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как медиадиректор «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами.

В итоге Фетисов сам вступил в перепалку и первым ударил Жафяра Боровкова. Затем последовал ответный удар, после которого сотрудник «Спартака» упал на землю и потерял сознание.

По информации «Чемпионата», избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.

  • Фетисов был избит 9 мая.
  • У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
  • По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
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Лфшт
1620913494
Так может надо на Фетисова дело заводить? Он ведь Первый ударил, по сути парень веди защищался и просто не рассчитал силы.
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alp
1620914785
должен забрать заяву. если мужик, конечно
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Из Твери Леха
1620915930
Лицо спартака. А точнее рыло...
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vladimir-7
1620918905
Двое разговаривали, выясняли отношения, а тут к ним влез нетрезвый Фетисов и первым ударил Боровка, который ответным ударом в голову, послал в нокаут Фетисова с сотрясением мозга. За нападение на беседующих людей, Фетисова надо посадить в тюрьму на пару лет.
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nik55
1620918914
получил по рылу---сам начал и получил заслуженно
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vladimir-7
1620920205
Свинарник со свиньями последние дни молчит им секта запретила выступать пока не получат второго места в чемпионате.
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paracetamol
1620920348
Раз Фетисов первым ударил обидчика, то и сидеть должен тоже!
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кто там
1620921292
истинный спартач. так же как и команда бьёт мимо или слабо(не видно на видосе попал ли он обидчику или просто слабо попал раз тот не пошатнулся) и приходится судье впрягаться в дело) ПыСы: пожалуй в наше время поговорка: Моя хата с краю - это вовсе не зазорно ибо можно влезть не в своё дело и отхватить люлей если да же хотел помочь(в случае если 2 мужика быкуют друг на друга). И почему на Фетисова тогда не применяют санкции в виде ареста, ведь он первый ударил? о5 федун занёс? За то тишина от дуриков что ведут соц сети свинок, притаились)
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portero
1620923302
Фетисов будет как пак 45 суток на больничке, чтоб нарисоаать тяжесть полученных повреждений , ну и имеем в действие богатый гавнюк всегда прав..... как и во всём капиталистическом мире.
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mamba9090909
1620926752
А где Вася Уткин? Где его комментарий к этому видео? Как два киллера, месяц отслеживавших передвижения Фетисова, устраивают провокационную перепалку, чтобы втянуть в неё Фетисова, а затем уложить его в клинику.
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