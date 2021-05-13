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    Фетисов первым ударил обидчика. Избивший директора «Спартака» получил месяц домашнего ареста

    Стали известны новые подробности конфликта с участием директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.

    Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как медиадиректор «Спартака» попытался урегулировать конфликт между двумя мужчинами.

    В итоге Фетисов сам вступил в перепалку и первым ударил Жафяра Боровкова. Затем последовал ответный удар, после которого сотрудник «Спартака» упал на землю и потерял сознание.

    По информации «Чемпионата», избивший Фетисова получил месяц домашнего ареста в качестве меры пресечения. Отмечается, что это временная мера, и в будущем срок, вероятнее всего, будет увеличен.

    • Фетисов был избит 9 мая.
    • У него выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
    • По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии16
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      Рейтинг: +20261

      bset 13 минут назад

      А сделали из него жертву, мол, может даже из-за его деятельности избили. Лезешь в драку - будь готов получить в ответ. А если потом еще в суд подаст, то вообще тряпка будет. Нечего тогда руки распускать, если дальнейшее развитие событий не в состоянии контролировать.

      0
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      Рейтинг: +5765

      nik55 16 минут назад

      получил по рылу---сам начал и получил заслуженно

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      Рейтинг: +17522

      vladimir-7 16 минут назад

      Двое разговаривали, выясняли отношения, а тут к ним влез нетрезвый Фетисов и первым ударил Боровка, который ответным ударом в голову,
      послал в нокаут Фетисова с сотрясением мозга. За нападение на беседующих людей, Фетисова надо посадить в тюрьму на пару лет.

      1
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      Рейтинг: +17522

      vladimir-7 > vladimir-7 1 минуту назад

      А если бы Фетисов вёз патроны?

      0
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      Рейтинг: +24092

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Представителю народного клуба от народа ( с наилучшими пожеланиями).

      3
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      Рейтинг: +3553

      Из Твери Леха 1 час назад

      Лицо спартака. А точнее рыло...

      2
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      Рейтинг: +5259

      Cleaner 1 час назад

      И вот эти люди рулят Спартаком...(

      1
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      Рейтинг: +5259

      Cleaner 1 час назад

      Фетисов в нулину пьяный первым ударил человека, которого увидел минуту назад. Решил показать какой он крутой. Потом мужчина его оттолкнул, и Фетисов из-за алкогольного опьянения сам упал на асфальт.
      Все. Фетисова за решетку, а пострадавшему от его нападения мужчине - компенсацию.

      0
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      Рейтинг: +8418

      alp 1 час назад

      должен забрать заяву. если мужик, конечно

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      Рейтинг: +5259

      Cleaner > alp 1 час назад

      А не заберет заяву, тогда дело откроют на самого Фетисова за нападение на постороннего.

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      Рейтинг: +496

      SuperNils 1 час назад

      Обычная пьяная драка, чего тут расследовать, непонятно. Ну и надо знать главное правило: НИКОГДА не лезь в чужие разборки.

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      Рейтинг: +2241

      Алехсбургер. 1 час назад

      Не тому прикид Deadpool одели.

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