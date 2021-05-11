Гвардиола: «Навсегда запомним этот сезон АПЛ. Это был самый сложный титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.
«Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа», – сказал Гвардиола.
- Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере. Больше только у Луческу и Фергюсона.
- «Ман Сити» выиграл английскую лигу в седьмой раз, опередив по этому показателю «Челси» (6).
- Это третья победа «Манчестер Сити» в чемпионате Англии за последние четыре года.
Источник: твиттер Джека Гоугхана