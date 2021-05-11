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    Гвардиола: «Навсегда запомним этот сезон АПЛ. Это был самый сложный титул»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.

    «Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа», – сказал Гвардиола.

    • Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере. Больше только у Луческу и Фергюсона.
    • «Ман Сити» выиграл английскую лигу в седьмой раз, опередив по этому показателю «Челси» (6).
    • Это третья победа «Манчестер Сити» в чемпионате Англии за последние четыре года.

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    Источник: твиттер Джека Гоугхана

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    11.05.2021 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5691

      playsh 24 минуты назад

      Чемпион за три тура до окончания Премьеры,результат достойный.Молодцы.
      Ну,а насчёт самого сложного титула приукрасил чуток,имеет право.

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