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    Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере. Больше только у Луческу и Фергюсона

    «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21.

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 31-й титул в карьере. По этому показателю он приблизился к тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу (33) и экс-тренеру «МЮ» Алексу Фергюсону (49).

    • «Ман Сити» выиграл английскую лигу в седьмой раз, опередив по этому показателю «Челси» (6).
    • Это третья победа «Манчестер Сити» в чемпионате Англии за последние четыре года.
    • В прошлом году АПЛ выиграл «Ливерпуль».

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    Источник: MisterChip

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    11.05.2021 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5691

      playsh 36 минут назад

      Браво,Хосеп,ты один из лучших коучей на планете.

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