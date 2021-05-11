Гвардиола выиграл 31-й титул в карьере. Больше только у Луческу и Фергюсона

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21.
Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола завоевал 31-й титул в карьере. По этому показателю он приблизился к тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу (33) и экс-тренеру «МЮ» Алексу Фергюсону (49).
- «Ман Сити» выиграл английскую лигу в седьмой раз, опередив по этому показателю «Челси» (6).
- Это третья победа «Манчестер Сити» в чемпионате Англии за последние четыре года.
- В прошлом году АПЛ выиграл «Ливерпуль».
Источник: MisterChip