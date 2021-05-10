Талалаев: «Ахмат» может замахнуться на «Спартак». Уже отбирали очки у «Зенита» и «Локомотива»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Спартака».

«Надеюсь, к матчу со «Спартаком» подойдем во всеоружии. Очень надеемся, что в общую обойму вернется Швец, что Исмаэл немножко отойдет от того повреждения, которое мешает ему играть в полную силу.

Мы все знаем, что для нас в [Чеченской] Республике значит матч со «Спартаком». Соперник борется за Лигу чемпионов – это очень сильный раздражитель.

Но мы в этом году отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локомотива», поэтому, думаю, можем замахнуться и на «Спартак». Хотя будет очень сложно», – сказал Талалаев.