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    Талалаев: «Ахмат» может замахнуться на «Спартак». Уже отбирали очки у «Зенита» и «Локомотива»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Надеюсь, к матчу со «Спартаком» подойдем во всеоружии. Очень надеемся, что в общую обойму вернется Швец, что Исмаэл немножко отойдет от того повреждения, которое мешает ему играть в полную силу.

    Мы все знаем, что для нас в [Чеченской] Республике значит матч со «Спартаком». Соперник борется за Лигу чемпионов – это очень сильный раздражитель.

    Но мы в этом году отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локомотива», поэтому, думаю, можем замахнуться и на «Спартак». Хотя будет очень сложно», – сказал Талалаев.

    • Матч «Ахмат» – «Спартак» состоится 16 мая.
    • Москвичи сегодня выйдут на второе место в таблице РПЛ, если не проиграют «Химкам».
    • Грозненцы финишируют в чемпионате на 10-й или 11-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10848

      paracetamol 3 минуты назад

      Давай, не только замахивайся, но и вмажь!

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      Рейтинг: +1483

      Semushkin Roman Valerievi 5 минут назад

      И донный Краснодар обыгрывали. Ну после такого точно Спартак порвут!)

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      Рейтинг: +2446

      Nerlinger 24 минуты назад

      Чехи бей Свиней !!!

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      Рейтинг: +22106

      Боцман59rus 1 час назад

      Тулулаев ещё лет пять всем будет рассказывать о победе над Краснодаром.
      Ещё один тренер "психолог" , который в редких интервью, после поражений, все списывает на недонастрой и опускает клюв в землю

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