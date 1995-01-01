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    Матч против «Краснодара-2» станет прощальным для Корниленко

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завтра, 8 мая, проведет прощальный матч. Соперником самарцев по 41-му туру ФНЛ будет «Краснодар-2».

    «Этот матч станет прощальным для Сергея Корниленко. Он выйдет на поле в качестве игрока в последний раз в своей карьере. По окончании матча на поле пройдет церемония награждения «Крыльев Советов» медалями и кубком победителей ФНЛ сезона-2020/21», – сообщил клуб.

    • Белорус завершил карьеру в 2019 году и возобновил ее в феврале, чтобы провести прощальный матч.
    • Бывшего форварда заявили под 12-м номером, который в самарской команде закреплен за болельщиками.
    • Главное достижение в карьере Корниленко – победа в чемпионате Украины с «Динамо» в 2004 году.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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