Матч против «Краснодара-2» станет прощальным для Корниленко

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завтра, 8 мая, проведет прощальный матч. Соперником самарцев по 41-му туру ФНЛ будет «Краснодар-2».

«Этот матч станет прощальным для Сергея Корниленко. Он выйдет на поле в качестве игрока в последний раз в своей карьере. По окончании матча на поле пройдет церемония награждения «Крыльев Советов» медалями и кубком победителей ФНЛ сезона-2020/21», – сообщил клуб.