«СЭ»: «Зенит» предложит Азмуну новый контракт, вариант с продажей также рассматривается

«Зенит» хочет заключить новое соглашение с нападающим Сердаром Азмуном.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.

Однако, как сообщает «СЭ», также петербургским клубом рассматривается вариант с продажей форварда. Иранца отпустят, если предложение о его трансфере всех устроит.