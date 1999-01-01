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    «СЭ»: «Зенит» предложит Азмуну новый контракт, вариант с продажей также рассматривается

    «Зенит» хочет заключить новое соглашение с нападающим Сердаром Азмуном.

    Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.

    Однако, как сообщает «СЭ», также петербургским клубом рассматривается вариант с продажей форварда. Иранца отпустят, если предложение о его трансфере всех устроит.

    • 26-летний Азмун в текущем сезоне забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
    • Интерес к игроку проявляют «Рома», «Аталанта», «Валенсия» и дортмундская «Боруссия».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4914

      mamba9090909 48 минут назад

      Азмун нам самим нужен.

      0
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      Рейтинг: +10817

      paracetamol 1 час назад

      Если продавать, то лямов за 40-50, а меньше, и самим сгодится. Вот ЛЧ выиграем, тогда его и Зюбу можно за сотню толкнуть пару!

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