«СЭ»: «Зенит» предложит Азмуну новый контракт, вариант с продажей также рассматривается

«Зенит» хочет заключить новое соглашение с нападающим Сердаром Азмуном.
Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.
Однако, как сообщает «СЭ», также петербургским клубом рассматривается вариант с продажей форварда. Иранца отпустят, если предложение о его трансфере всех устроит.
- 26-летний Азмун в текущем сезоне забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
- Интерес к игроку проявляют «Рома», «Аталанта», «Валенсия» и дортмундская «Боруссия».
Источник: «Спорт-Экспресс»