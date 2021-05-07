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  • «СЭ»: «Зенит» предложит Азмуну новый контракт, вариант с продажей также рассматривается

«СЭ»: «Зенит» предложит Азмуну новый контракт, вариант с продажей также рассматривается

7 мая 2021, 16:28
6

«Зенит» хочет заключить новое соглашение с нападающим Сердаром Азмуном.

Действующий контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.

Однако, как сообщает «СЭ», также петербургским клубом рассматривается вариант с продажей форварда. Иранца отпустят, если предложение о его трансфере всех устроит.

  • 26-летний Азмун в текущем сезоне забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
  • Интерес к игроку проявляют «Рома», «Аталанта», «Валенсия» и дортмундская «Боруссия».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (6)
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paracetamol
1620398181
Если продавать, то лямов за 40-50, а меньше, и самим сгодится. Вот ЛЧ выиграем, тогда его и Зюбу можно за сотню толкнуть пару!
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mamba9090909
1620400029
Азмун нам самим нужен.
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vladimir-7
1620404651
По сообщению понятно, что предложений нет или не рассматриваются клубом.
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кран
1620407274
Все верно, переподписать, чтоб подороже продать... Но не вижу смысла Зениту его продавать, если только сам Сердар не хочет уехать...
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Ганнибал Лектор
1620409311
Один из немногих игроков этого Зенита, которых ни при каких условиях продавать нельзя. Ну если, конечно, не будет предложение как по Паредесу...
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PAREVG.
1620423057
Продайте его, Сердар, об.ективно перерос наш чемпионат. Если переподписать, чтобы дороже продать - согласен. Если для того. чтобы играл и дальше в РПЛ, то не стоит. Он год - два поиграет в Роме или Валенсии, а потом перейдет в топ-клуб. А если останется в РПЛ, то максимум через перу лет, начнет деградировать, так как здесь уже ВСЕ выиграл, а дублировать медали просто неинтересно, а перейти в более сильный чемпионат - не возможно.
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