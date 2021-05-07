Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    В «Спартаке» опровергли, что контракт с Виторией уже подписан

    Сегодня португальский журналист Педру Алмейда сообщил, что бывший тренер «Бенфики» Руй Витория заключил контракт со «Спартаком».

    По его информации, соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года, а зарплата специалиста составит 4,5 миллиона евро за сезон.

    В «Спартаке» эти данные не подтвердили.

    «Информация о том, что сделка закрыта, – это неправда», – сказал директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

    «Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав

    У Витории не будет восьми помощников в «Спартаке». Клуб согласен не трех-четырех ассистентов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85407
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru