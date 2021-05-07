В «Спартаке» опровергли, что контракт с Виторией уже подписан

Сегодня португальский журналист Педру Алмейда сообщил, что бывший тренер «Бенфики» Руй Витория заключил контракт со «Спартаком».

По его информации, соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года, а зарплата специалиста составит 4,5 миллиона евро за сезон.

В «Спартаке» эти данные не подтвердили.

«Информация о том, что сделка закрыта, – это неправда», – сказал директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

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