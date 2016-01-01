«СЭ»: Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в соцсетях

И все?! То есть ни штрафа, ни публичных извинений... ничего? То есть можно благодаря судьям с грехом пополам одолеть соперника и поливать потом дepbмом в соцсетях заклятых друзей сколько влезет, пока тебя не попросят "быть корректнее"?! Жесть, однако
Сегодня состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого президент лиги Сергей Прядкин обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову.
По информации «СЭ», руководитель турнира попросил московский клуб быть корректнее и уважительнее в соцсетях по отношению к соперникам.
Мележиков пообещал Прядкину учесть его просьбу.
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