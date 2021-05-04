«СЭ»: Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в соцсетях

Сегодня состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого президент лиги Сергей Прядкин обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову.

По информации «СЭ», руководитель турнира попросил московский клуб быть корректнее и уважительнее в соцсетях по отношению к соперникам.

Мележиков пообещал Прядкину учесть его просьбу.