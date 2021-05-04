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  • «СЭ»: Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в соцсетях

«СЭ»: Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в соцсетях

4 мая 2021, 16:00
14

Сегодня состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого президент лиги Сергей Прядкин обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову.

По информации «СЭ», руководитель турнира попросил московский клуб быть корректнее и уважительнее в соцсетях по отношению к соперникам.

Мележиков пообещал Прядкину учесть его просьбу.

  • Ранее ЦСКА пожаловался в РФС на записи «Спартака» в твиттере.
  • Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» про «конюшню» после окончания сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Прядкин Сергей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1620133837
Прядкин, ты попутал берега. Ты не начальник над Спартаком, чтобы давать указания, а в советах твоих никто не нуждается. Если кто-то кого-то оскорбил, для этого есть суд и закон.Ты лучше делай свою работу и хотя бы, вместо нравоучений, договорись с омоном, чтобы не гнобили болел Спартака.
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кто там
1620134659
Учитывая что спартачи в большинстве своём слабоумные и то что на дураков не обижаются, скорее всего обойдутся символическим штрафом.
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Hektor 84
1620136353
Президент лиги лучше бы занимался прямыми обязанностями. В твоих советах ни кто не нуждается.
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Fancyfall
1620138643
потрясающий пример трёхстороннего идиотизма...
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АХ
1620139726
На самом деле просто хотели замять никому не нужный скандал. Думаю, пару игр судьи Спартаку скостят в следующем сезоне, если красно-белые прислушаются. Подачка конечно, но лучше чем без еврокубков. Никто ведь не верит, что чемпион у нас определяется по спортивному принципу?
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Ганнибал Лектор
1620143897
И все?! То есть ни штрафа, ни публичных извинений... ничего? То есть можно благодаря судьям с грехом пополам одолеть соперника и поливать потом дepbмом в соцсетях заклятых друзей сколько влезет, пока тебя не попросят "быть корректнее"?! Жесть, однако
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