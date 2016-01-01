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    «СЭ»: Прядкин попросил «Спартак» быть корректнее в соцсетях

    Сегодня состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого президент лиги Сергей Прядкин обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову.

    По информации «СЭ», руководитель турнира попросил московский клуб быть корректнее и уважительнее в соцсетях по отношению к соперникам.

    Мележиков пообещал Прядкину учесть его просьбу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:00
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4124

      Ганнибал Лектор 23 минуты назад

      И все?! То есть ни штрафа, ни публичных извинений... ничего? То есть можно благодаря судьям с грехом пополам одолеть соперника и поливать потом дepbмом в соцсетях заклятых друзей сколько влезет, пока тебя не попросят "быть корректнее"?! Жесть, однако

      0
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      Рейтинг: +202

      АХ 1 час назад

      На самом деле просто хотели замять никому не нужный скандал. Думаю, пару игр судьи Спартаку скостят в следующем сезоне, если красно-белые прислушаются. Подачка конечно, но лучше чем без еврокубков.
      Никто ведь не верит, что чемпион у нас определяется по спортивному принципу?

      0
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      Рейтинг: +2891

      Fancyfall 1 час назад

      потрясающий пример трёхстороннего идиотизма...

      2
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      Рейтинг: +10004

      Hektor 84 2 часа назад

      Президент лиги лучше бы занимался прямыми обязанностями. В твоих советах ни кто не нуждается.

      3
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      Рейтинг: +5117

      Cleaner 2 часа назад

      Попросил? В его власти ПОТРЕБОВАТЬ!

      2
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      Рейтинг: +1161

      кто там 2 часа назад

      Учитывая что спартачи в большинстве своём слабоумные и то что на дураков не обижаются, скорее всего обойдутся символическим штрафом.

      -3
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      Рейтинг: +2764

      aaaaahhhh > кто там 2 часа назад

      читая такие коменты как твой невольно задаешь себе вопрос, -"этот тип хоть чем-то отличается от обезьяны"?

      5
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      Рейтинг: +1161

      кто там > aaaaahhhh 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как я написал выше - на дураков не обижаются, на дэбилов то же) так что пиши пиши, точнее хрюкай.

      -4
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      Рейтинг: +3131

      Semenycch 3 часа назад

      Попросил? Где санкции?

      1
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      Рейтинг: +240

      Октавиус > Semenycch 2 часа назад

      За что, за троллинг? Я бы лучше ЦСКА наказал за ябедничество

      6
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      Рейтинг: +7860

      NewLife 3 часа назад

      Прядкин, ты попутал берега. Ты не начальник над Спартаком, чтобы давать указания, а в советах твоих никто не нуждается. Если кто-то кого-то оскорбил, для этого есть суд и закон.Ты лучше делай свою работу и хотя бы, вместо нравоучений, договорись с омоном, чтобы не гнобили болел Спартака.

      3
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      Рейтинг: +17323

      vladimir-7 > NewLife 2 часа назад

      А других болел можно?

      2
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      Рейтинг: +2037

      ААМ > 1 час назад

      Соц сети у нас прибежище интеллигентов и джентльменов.

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