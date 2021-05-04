Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» про «конюшню» после окончания сезона

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган рассмотрит твит «Привет, конюшня. Как твои дела?», написанный пресс-службой «Спартака» после победы над ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ.

«Комитет по этике рассмотрит этот вопрос на заседании в конце мая или начале июня. Нам не хватает кворума. Люди в отпусках или болеют. Через неделю определимся с членами комитета, которые смогут участвовать в заседании, и тогда определим точную его дату», – сказал Андреев.