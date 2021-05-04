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    Комитет по этике рассмотрит твит «Спартака» про «конюшню» после окончания сезона

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что орган рассмотрит твит «Привет, конюшня. Как твои дела?», написанный пресс-службой «Спартака» после победы над ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ.

    «Комитет по этике рассмотрит этот вопрос на заседании в конце мая или начале июня. Нам не хватает кворума. Люди в отпусках или болеют. Через неделю определимся с членами комитета, которые смогут участвовать в заседании, и тогда определим точную его дату», – сказал Андреев.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • ЦСКА занимает 6-ю строчку.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +960

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Запахло баблом,надо проверить что-то

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      Рейтинг: +7854

      NewLife 2 часа назад

      Бездельники, вы еще и в отпуск ходите. А что, вообще, вы каждый день делаете на работе?

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