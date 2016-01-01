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    ЦСКА пожаловался в РФС на записи «Спартака» в твиттере

    ЦСКА попросил дать оценку двум публикациям «Спартака» в твиттере, выложенным после матча между командами.

    ЦСКА обратился к генеральному секретарю РФС Александру Алаеву с просьбой инициировать обращение в Комитет по этике.

    Клуб недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В ЦСКА полагают, что она переводится как «Вы сосете».

    «Полагаем, что высказывания подобного рода в адрес соперника, размещенные на официальном канале одного из участников чемпионата, находятся уже за гранью общепринятых этических норм и дозволенных методов поддержки команды.

    Мы понимаем, что исторически сложившееся противостояние двух клубов вызывает эмоциональное напряжение, которое может проявляться во всех средствах коммуникации, включая и социальные сети. Однако мы не можем принять откровенно хамские и оскорбительные формы таких проявлений.

    Считаем, что произошедшее отрицательным образом влияет и на имидж РФС как организатора соревнований, чьи усилия по созданию футбольного продукта высокого качества мы высоко оцениваем», – говорится в письме ЦСКА в РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Valentina19942507 7 минут назад

      Ну, и правильно сделали, что написали в РФС. А почему, собственно, клуб должен молчать на откровенно хамские высказывания пищевика? Я не видела в официальном твиттере после побед над ромбиком цитат в стиле "Мы никогда не устанем повторять..." и продолжение оной цитаты, и остальных зарядов, оскорбляющих мясо. Если скудоумие их президента перешло на остальных сотрудников, включая SMM-отдел - это исключительно проблемы их клуба. Почему они должны распространяться на нас? Что, никто из нас не знает, как нас называют мясные? Или как мы их называем? Но официальный аккаунт клуба - это, всё-таки, не личная страница любого кб, где он может постить, что душеньке угодно. Такие базары-вокзалы на официальных страницах кидают тень на всю лигу, превращая её в деревенскую дискотеку, где по фене балакать - вполне привычное явление. Если ограниченная в словарном запасе пресс-служба кб не способна филигранно замысловато обыграть проигрыш нашего клуба - официальное обращение в соответствующие органы, надеюсь, способствует разъяснению. Повторюсь, любой кб на своей личной странице может писать любые свои взгляды в отношении нашей команды, но официальный аккаунт - это лицо клуба. Никто, собственно, другого лица увидеть не ожидал, но если и юморить в стиле вгик, то, хотя бы, делать это красиво. Ни один клуб РПЛ после побед над пищевиком не пишет оскорбления и не предлагает "пососать". И обращение в РФС - это не "мы терпилы теперь", а как раз-таки наоборот. Терпеть - это не сниматься с чемпионата, как заявляет глава клуба, а продолжать выступать там, где тебя, бедняжку, засуживают.

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      Рейтинг: +9938

      Hektor 84 17 минут назад

      Конюшня когда побеждает у Спартака тоже пестрит цитатами после игр! Не нойте кони!

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      Рейтинг: +10

      Valentina19942507 > Hektor 84 2 минуты назад

      Не правда! Никакими подобными цитатами ОФИЦИАЛЬНАЯ страница ПФК ЦСКА никогда не пестрит после побед над спартаком. А конские страницы, где поливают фекалиями (как и на мясных страницах поливают коней) - это не официальный твиттер, так что не надо рассказывать тут сказки)

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