ЦСКА пожаловался в РФС на записи «Спартака» в твиттере

Ну, и правильно сделали, что написали в РФС. А почему, собственно, клуб должен молчать на откровенно хамские высказывания пищевика? Я не видела в официальном твиттере после побед над ромбиком цитат в стиле "Мы никогда не устанем повторять..." и продолжение оной цитаты, и остальных зарядов, оскорбляющих мясо. Если скудоумие их президента перешло на остальных сотрудников, включая SMM-отдел - это исключительно проблемы их клуба. Почему они должны распространяться на нас? Что, никто из нас не знает, как нас называют мясные? Или как мы их называем? Но официальный аккаунт клуба - это, всё-таки, не личная страница любого кб, где он может постить, что душеньке угодно. Такие базары-вокзалы на официальных страницах кидают тень на всю лигу, превращая её в деревенскую дискотеку, где по фене балакать - вполне привычное явление. Если ограниченная в словарном запасе пресс-служба кб не способна филигранно замысловато обыграть проигрыш нашего клуба - официальное обращение в соответствующие органы, надеюсь, способствует разъяснению. Повторюсь, любой кб на своей личной странице может писать любые свои взгляды в отношении нашей команды, но официальный аккаунт - это лицо клуба. Никто, собственно, другого лица увидеть не ожидал, но если и юморить в стиле вгик, то, хотя бы, делать это красиво. Ни один клуб РПЛ после побед над пищевиком не пишет оскорбления и не предлагает "пососать". И обращение в РФС - это не "мы терпилы теперь", а как раз-таки наоборот. Терпеть - это не сниматься с чемпионата, как заявляет глава клуба, а продолжать выступать там, где тебя, бедняжку, засуживают.
ЦСКА попросил дать оценку двум публикациям «Спартака» в твиттере, выложенным после матча между командами.
ЦСКА обратился к генеральному секретарю РФС Александру Алаеву с просьбой инициировать обращение в Комитет по этике.
Клуб недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В ЦСКА полагают, что она переводится как «Вы сосете».
«Полагаем, что высказывания подобного рода в адрес соперника, размещенные на официальном канале одного из участников чемпионата, находятся уже за гранью общепринятых этических норм и дозволенных методов поддержки команды.
Мы понимаем, что исторически сложившееся противостояние двух клубов вызывает эмоциональное напряжение, которое может проявляться во всех средствах коммуникации, включая и социальные сети. Однако мы не можем принять откровенно хамские и оскорбительные формы таких проявлений.
Считаем, что произошедшее отрицательным образом влияет и на имидж РФС как организатора соревнований, чьи усилия по созданию футбольного продукта высокого качества мы высоко оцениваем», – говорится в письме ЦСКА в РФС.