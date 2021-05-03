ЦСКА пожаловался в РФС на записи «Спартака» в твиттере

ЦСКА попросил дать оценку двум публикациям «Спартака» в твиттере, выложенным после матча между командами.

ЦСКА обратился к генеральному секретарю РФС Александру Алаеву с просьбой инициировать обращение в Комитет по этике.

Клуб недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В ЦСКА полагают, что она переводится как «Вы сосете».

«Полагаем, что высказывания подобного рода в адрес соперника, размещенные на официальном канале одного из участников чемпионата, находятся уже за гранью общепринятых этических норм и дозволенных методов поддержки команды.

Мы понимаем, что исторически сложившееся противостояние двух клубов вызывает эмоциональное напряжение, которое может проявляться во всех средствах коммуникации, включая и социальные сети. Однако мы не можем принять откровенно хамские и оскорбительные формы таких проявлений.

Считаем, что произошедшее отрицательным образом влияет и на имидж РФС как организатора соревнований, чьи усилия по созданию футбольного продукта высокого качества мы высоко оцениваем», – говорится в письме ЦСКА в РФС.