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ЦСКА пожаловался в РФС на записи «Спартака» в твиттере

3 мая 2021, 10:27
20

ЦСКА попросил дать оценку двум публикациям «Спартака» в твиттере, выложенным после матча между командами.

ЦСКА обратился к генеральному секретарю РФС Александру Алаеву с просьбой инициировать обращение в Комитет по этике.

Клуб недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В ЦСКА полагают, что она переводится как «Вы сосете».

«Полагаем, что высказывания подобного рода в адрес соперника, размещенные на официальном канале одного из участников чемпионата, находятся уже за гранью общепринятых этических норм и дозволенных методов поддержки команды.

Мы понимаем, что исторически сложившееся противостояние двух клубов вызывает эмоциональное напряжение, которое может проявляться во всех средствах коммуникации, включая и социальные сети. Однако мы не можем принять откровенно хамские и оскорбительные формы таких проявлений.

Считаем, что произошедшее отрицательным образом влияет и на имидж РФС как организатора соревнований, чьи усилия по созданию футбольного продукта высокого качества мы высоко оцениваем», – говорится в письме ЦСКА в РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (20)
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Hektor 84
1620027494
Конюшня когда побеждает у Спартака тоже пестрит цитатами после игр! Не нойте кони!
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Valentina19942507
1620028085
Ну, и правильно сделали, что написали в РФС. А почему, собственно, клуб должен молчать на откровенно хамские высказывания пищевика? Я не видела в официальном твиттере после побед над ромбиком цитат в стиле "Мы никогда не устанем повторять..." и продолжение оной цитаты, и остальных зарядов, оскорбляющих мясо. Если скудоумие их президента перешло на остальных сотрудников, включая SMM-отдел - это исключительно проблемы их клуба. Почему они должны распространяться на нас? Что, никто из нас не знает, как нас называют мясные? Или как мы их называем? Но официальный аккаунт клуба - это, всё-таки, не личная страница любого кб, где он может постить, что душеньке угодно. Такие базары-вокзалы на официальных страницах кидают тень на всю лигу, превращая её в деревенскую дискотеку, где по фене балакать - вполне привычное явление. Если ограниченная в словарном запасе пресс-служба кб не способна филигранно замысловато обыграть проигрыш нашего клуба - официальное обращение в соответствующие органы, надеюсь, способствует разъяснению. Повторюсь, любой кб на своей личной странице может писать любые свои взгляды в отношении нашей команды, но официальный аккаунт - это лицо клуба. Никто, собственно, другого лица увидеть не ожидал, но если и юморить в стиле вгик, то, хотя бы, делать это красиво. Ни один клуб РПЛ после побед над пищевиком не пишет оскорбления и не предлагает "пососать". И обращение в РФС - это не "мы терпилы теперь", а как раз-таки наоборот. Терпеть - это не сниматься с чемпионата, как заявляет глава клуба, а продолжать выступать там, где тебя, бедняжку, засуживают.
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NewLife
1620029351
Фраза "you suck" переводится как "ты дерьмо", а не дословно от глагола "suck"- "сосать", советую проконсультироваться у носителей языка, и не блистать своими познаниями.
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кто там
1620029551
ну скорее спам suck у судейки, да и на сколько слышал что в фанатской драке хрюндели то же сделали suck)
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Боцман59rus
1620030021
А что с ЦСКА творится, занимаются всем чем угодно, но только не игрой. Переводить фокус внимания болельщиков, на околофутбольные темы,не ново и на пользу никому не шло
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ivany4
1620030336
Вот и еще одно пророчество Федуна сбылось, когда он ответил Гинеру, что обидные слова возвращаются и бьют больнее. Интересно, а почему кони не обратились в РФС и не думали про его имидж, когда писали о том что они славно пожали свининки и запах стоял на всю Москву. Не говоря уже о скотской выходке про навоз.
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sochi-2013
1620035079
Не по мужски. Надо было ночью на на заборе в Тарасовке ответить! Руководство и игроки обеих команд (и не только этих ) пошли на поводу неадекватных "болельщиков".
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Томик
1620036816
А что они хотят, стесняюсь спросить? Отлучить "Спартак" от твиттера? Или очки снять? Или может быть просто заявления, что "Спартак" не имеет права писать такое про цска. Или денег надо? Или отдать им на каторжные работы автора твитта? Что? Тема не раскрыта, считаю.
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JTherry
1620038927
конюшня заныла в стиле Кати Кирильчевой, сразу видно, не по-мужски... а вот ответ Спартака с фото смеющихся Тедеско, Крала и Ларссона - классный, отличный твит!!!))
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alp
1620039303
Зря... только уподобились вечно ноющему спартаку
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