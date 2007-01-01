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    Представитель Сергеева: «Крылья» предложили контракт. Есть пункты, которые нас не устраивают»

    Юрий Штромбергер, официальный представитель форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом.

    «Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев (футбольный агент – прим. «Бомбардира»). Он принимал серьeзное участие в формировании команды. У нас было чeткое понимание, куда мы идeм, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует.

    Ситуация на сейчас? Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дeргали Ваню с вопросами по контракту. А руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад.

    Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дeргать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Потом уже будем вести все переговоры», – сказал Штромбергер.

    • Сергеев забил 40 мячей в 42 матчах текущего сезона.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3508

      Fusballer 1 минуту назад

      Представитель, агент - сколько кровососов присосалось. Дайте парню играть! Хватит свои мутные делишки проводить!

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