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  • Представитель Сергеева: «Крылья» предложили контракт. Есть пункты, которые нас не устраивают»

Представитель Сергеева: «Крылья» предложили контракт. Есть пункты, которые нас не устраивают»

4 мая 2021, 10:55
9

Юрий Штромбергер, официальный представитель форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом.

«Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев (футбольный агент – прим. «Бомбардира»). Он принимал серьeзное участие в формировании команды. У нас было чeткое понимание, куда мы идeм, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует.

Ситуация на сейчас? Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дeргали Ваню с вопросами по контракту. А руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад.

Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дeргать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Потом уже будем вести все переговоры», – сказал Штромбергер.

  • Сергеев забил 40 мячей в 42 матчах текущего сезона.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сергеев Иван
Комментарии (9)
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Fusballer
1620117113
Представитель, агент - сколько кровососов присосалось. Дайте парню играть! Хватит свои мутные делишки проводить!
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Алехсбургер.
1620118649
Опять Штромбергеры титульную нацию пользують. Умеет "немчура" головой работать.. возьми хоть пас головой Нойштедтера.. Европа +
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portero
1620121397
удачи в финале, но главное от жадности ошибок не наделать... а то будет лавку протирать в каком-нибудь клубе.....
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САДЫЧОК
1620123881
Хороший нападающий , явно лучше , например Смолова !
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serglider
1620240159
Финал Кубка России с Локо расставит точки над "и"))) Если Сергеев отличиться в этом финале, а тем паче Крылья возьмут кубок, Сергеев в миг превратится в топ-игрока к которому будет интерес! Если нет, то будем смотреть, что он представляет собой на уровне игр в РПЛ, есть грустные прецеденты когда игрок блистал в ФНЛ и просто скис в РПЛ.
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