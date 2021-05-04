Представитель Сергеева: «Крылья» предложили контракт. Есть пункты, которые нас не устраивают»

Юрий Штромбергер, официальный представитель форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом.

«Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев (футбольный агент – прим. «Бомбардира»). Он принимал серьeзное участие в формировании команды. У нас было чeткое понимание, куда мы идeм, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует.

Ситуация на сейчас? Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дeргали Ваню с вопросами по контракту. А руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад.

Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дeргать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Потом уже будем вести все переговоры», – сказал Штромбергер.