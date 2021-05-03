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  • Фетисов – о возможном тренере «Спартака»: «Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу»

Фетисов – о возможном тренере «Спартака»: «Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу»

3 мая 2021, 20:16
18

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о кандидате на пост главного тренера, с которым клуб начал переговоры.

– Какие критерии были главными при поиске нового тренера?

– Могу сказать только одно: мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы.

– Он выигрывал Лигу чемпионов?

– Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу.

– Он старше 50 лет?

– Я не скажу. И не знаю. Знаю только, что есть финальная кандидатура, имени не знаю.

– «Спартак» рассматривал кандидатуру Жозе Моуринью?

– Судя по публикации коллег, в нем был заинтересован только я.

– То есть никогда не вели даже переговоры?

– Нет.

– При выборе тренера просматривали финал Лиги чемпионов 2005 года? (Намек на экс-тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса)

– Хороший вопрос Дмитрию Попову и всему спортивному департаменту.

– Федун одобрил кандидатуру?

– Конечно. Имя главного тренера обсуждалось на трансферном комитете.

– Когда будет объявлено имя?

– Когда закончится контракт Доменико Тедеско.

– Как отразятся изменения в совете директоров на клубе?

– Не могу прогнозировать, но знаю, что они направлены на усиление контроля за финансовой составляющей. Клуб должен быть эффективен не только на поле, но и за его пределами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
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Drapik
1620062855
платите дальше миллионы агентам
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Garrincha58
1620062956
всё какие то тайны вон Бавария ещё при Флике уже объявила о подписании Нагельсмана
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GoldPlayFIFARus9
1620063581
Луческу?))
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Рубинище
1620063656
Вся надежда в евро кубках на новый т.штаб. с такой игрой как сегодня не то что там, а в верхней половине делать нечего. Интересно кем усилятся, кстати у всех клубов легионерские позиции забиты, если уж и менять кого, то будут более качественно и дороже. освобождаясь при этом от баластов.
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Томик
1620063693
Тренеришку давайте! На колени становитесь и везите!
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docndoc
1620063773
В экспертных кругах произошла таки утечка. Узнав о кандидатуре нового тренера, в Спартак за ним переходят Месси, Неймар и Мбаппе, согласившись на 99 % снижение зарплаты.. Роналду и Ибрагимовичу, согласившимся играть за еду, в трансфере отказано, скамейка не резиновая...)))
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вальтер79
1620064662
по ходу моуриньо едет не меньше)))))))))
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alex1951
1620067263
Судя по ответам ,этот Фетисов ,боооольшооой му дак! Фамилию только позорит! хмырь.....Меняльщик тренеров ,мать вашу!
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Ганнибал Лектор
1620070012
Специально накидал намеков. Начинается шоу "Маска"...
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Shamil79
1620079358
9 марта 2021 года Йоахим Лёв заявил, что летом покинет пост главного тренера сборной, несмотря на действующий контракт
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