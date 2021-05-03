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    Фетисов – о возможном тренере «Спартака»: «Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о кандидате на пост главного тренера, с которым клуб начал переговоры.

    – Какие критерии были главными при поиске нового тренера?

    – Могу сказать только одно: мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы.

    – Он выигрывал Лигу чемпионов?

    – Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу.

    – Он старше 50 лет?

    – Я не скажу. И не знаю. Знаю только, что есть финальная кандидатура, имени не знаю.

    – «Спартак» рассматривал кандидатуру Жозе Моуринью?

    – Судя по публикации коллег, в нем был заинтересован только я.

    – То есть никогда не вели даже переговоры?

    – Нет.

    – При выборе тренера просматривали финал Лиги чемпионов 2005 года? (Намек на экс-тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса)

    – Хороший вопрос Дмитрию Попову и всему спортивному департаменту.

    – Федун одобрил кандидатуру?

    – Конечно. Имя главного тренера обсуждалось на трансферном комитете.

    – Когда будет объявлено имя?

    – Когда закончится контракт Доменико Тедеско.

    – Как отразятся изменения в совете директоров на клубе?

    – Не могу прогнозировать, но знаю, что они направлены на усиление контроля за финансовой составляющей. Клуб должен быть эффективен не только на поле, но и за его пределами.

    Источник: Sport24

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    03.05.2021 20:16
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 4 мая 2021, 01:02

      9 марта 2021 года Йоахим Лёв заявил, что летом покинет пост главного тренера сборной, несмотря на действующий контракт

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 3 мая 2021, 22:47

      Зидана что ли подпишут???..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 3 мая 2021, 22:26

      Специально накидал намеков. Начинается шоу "Маска"...

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 3 мая 2021, 21:41

      Судя по ответам ,этот Фетисов ,боооольшооой му дак!
      Фамилию только позорит! хмырь.....Меняльщик тренеров ,мать вашу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1444

      вальтер79 3 мая 2021, 20:57

      по ходу моуриньо едет не меньше)))))))))

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 3 мая 2021, 20:42

      В экспертных кругах произошла таки утечка. Узнав о кандидатуре нового тренера, в Спартак за ним переходят Месси, Неймар и Мбаппе, согласившись на 99 % снижение зарплаты.. Роналду и Ибрагимовичу, согласившимся играть за еду, в трансфере отказано, скамейка не резиновая...)))

      4
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > docndoc 3 мая 2021, 21:00

      И тут Федун проснулся...

      2
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      ...
      Рейтинг: +4028

      raritet > docndoc 3 мая 2021, 22:43

      Ты еще забыл добавить за новым тренеришкой готов вернуться и гроза всех вратарей исконный спартач Дзюбиньо....

      0
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      ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc > raritet 4 мая 2021, 03:34

      О... Ну его если только по старой памяти... мальчиком мячики подавать...)

      0
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      Рейтинг: +7878

      Томик 3 мая 2021, 20:41

      Тренеришку давайте! На колени становитесь и везите!

      3
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Томик 3 мая 2021, 21:01

      Надо будет у ЗМС спрашивать разрешения на въезд.

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 3 мая 2021, 20:40

      Вся надежда в евро кубках на новый т.штаб. с такой игрой как сегодня не то что там, а в верхней половине делать нечего. Интересно кем усилятся, кстати у всех клубов легионерские позиции забиты, если уж и менять кого, то будут более качественно и дороже. освобождаясь при этом от баластов.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 3 мая 2021, 20:39

      Луческу?))

      2
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 3 мая 2021, 21:03

      Луческу у хохлов давно прижился. Сначала был Шахтёр, теперь Динамо.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2021, 20:29

      всё какие то тайны вон Бавария ещё при Флике уже объявила о подписании Нагельсмана

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Garrincha58 3 мая 2021, 21:02

      Надо не объявлять тренера до начал первого матча следующего сезона. Чтобы соперники охренели от неожиданности!

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      Рейтинг: +349

      BRAZILES > Fusballer 3 мая 2021, 21:21

      это точно сказано я за

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