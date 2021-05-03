Фетисов – о возможном тренере «Спартака»: «Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о кандидате на пост главного тренера, с которым клуб начал переговоры.

– Какие критерии были главными при поиске нового тренера?

– Могу сказать только одно: мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы.

– Он выигрывал Лигу чемпионов?

– Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу.

– Он старше 50 лет?

– Я не скажу. И не знаю. Знаю только, что есть финальная кандидатура, имени не знаю.

– «Спартак» рассматривал кандидатуру Жозе Моуринью?

– Судя по публикации коллег, в нем был заинтересован только я.

– То есть никогда не вели даже переговоры?

– Нет.

– При выборе тренера просматривали финал Лиги чемпионов 2005 года? (Намек на экс-тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса)

– Хороший вопрос Дмитрию Попову и всему спортивному департаменту.

– Федун одобрил кандидатуру?

– Конечно. Имя главного тренера обсуждалось на трансферном комитете.

– Когда будет объявлено имя?

– Когда закончится контракт Доменико Тедеско.

– Как отразятся изменения в совете директоров на клубе?

– Не могу прогнозировать, но знаю, что они направлены на усиление контроля за финансовой составляющей. Клуб должен быть эффективен не только на поле, но и за его пределами.