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    Семак – после 6:1 с «Локомотивом»: «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

    «Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее – с праздником Светлой Пасхи!

    Спасибо команде за труд, болельщикам – за веру и поддержку! «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!», – написал Семак в инстаграме.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3474

      Fusballer 47 минут назад

      HH ещё написал бы, для полноты.

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