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  • Семак – после 6:1 с «Локомотивом»: «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!»

Семак – после 6:1 с «Локомотивом»: «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!»

3 мая 2021, 16:43
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее – с праздником Светлой Пасхи!

Спасибо команде за труд, болельщикам – за веру и поддержку! «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!», – написал Семак в инстаграме.

  • «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в 3-й раз подряд.
  • Как игрок Семак 5 раз брал золотые медали РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Сергея Семака
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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Fusballer
1620049657
HH ещё написал бы, для полноты.
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neveldomha
1620058779
Печально то, что у Зенита нет достойного конкурента в чемпионате. И это единственная печаль вчерашней победы Зенита. Все остальное было красиво. Даже гол забитый Яриком ногами Зе Луиша тоже.
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