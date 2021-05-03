Семак – после 6:1 с «Локомотивом»: «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы в чемпионате России.
«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее – с праздником Светлой Пасхи!
Спасибо команде за труд, болельщикам – за веру и поддержку! «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!», – написал Семак в инстаграме.
- «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в 3-й раз подряд.
- Как игрок Семак 5 раз брал золотые медали РПЛ.
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Источник: инстаграм Сергея Семака