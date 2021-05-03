Семак – после 6:1 с «Локомотивом»: «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

«Каждое чемпионство приносит мне особенный подарок. Прошлое чемпионство совпало с рождением внучки, нынешнее – с праздником Светлой Пасхи!

Спасибо команде за труд, болельщикам – за веру и поддержку! «Зенит» – чемпион! Христос Воскресе!», – написал Семак в инстаграме.

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в 3-й раз подряд.

Как игрок Семак 5 раз брал золотые медали РПЛ.