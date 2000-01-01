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    Зарема займется контролем над рациональным использованием финансовых ресурсов «Спартака»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал изменения в составе совета директоров клуба.

    «Включение Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в совет директоров «Спартака» – это решение акционеров клуба.

    Работа в комитете по аудиту и вознаграждениям направлена на повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба», – сказал Фетисов.

    • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • Зарема Салихова – жена владельца клуба Леонида Федуна. Она стала членом совета директоров и главой комитета по аудиту и вознаграждениям.
    • Юсуф Алекперов – сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1362

      777+ 2 минуты назад

      По поводу этого назначения уже давно все сказано:
      https://youtu.be/NZuy2QYHfCQ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7888

      NewLife 23 минуты назад

      Похоже, совет директоров был восхищен ее телегой на Газизова и сразу поручил ей финконтроль. Скоро узнаем плоды ее творчества.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2137

      Алехсбургер. 30 минут назад

      Хоть одна радость от поста..
      derrik таки наху.я.чился..)

      0
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      ...
      Рейтинг: +14939

      derrik2000 > Алехсбургер. 5 минут назад

      Трезв как сухой осенний лист! )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      Semenycch 32 минуты назад

      Гений Стоянов давно это предсказал:
      https://www.youtube.com/watch?v=PNPQTmN0qPM

      0
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      Рейтинг: +7811

      ivany4 33 минуты назад

      Повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба напрашивались давно. Но думается мне, что одним комитетом по аудиту и вознаграждениям этого не добиться. Нужен еще как минимум план реализации поставленных задач, если они есть. А так же соблюдение финансовой дисциплины в трансферной политике и зарплатной ведомости.

      1
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      Рейтинг: +21872

      silver29 47 минут назад

      Рациональное использование подразумевает знание трансферного рынка тренеров и игроков, если Зарема будет советовать купить иностранного тренера, то это не рациональное использование соотношение "цена качество", если хотим в год 100-я замахнуться на чемпионство начните с приглашения тренером Слуцкого, а дальше приобретайте игроков под него. С иностранным быстро и дешево не получится.

      0
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      Рейтинг: +14939

      derrik2000 1 час назад

      Ну, правильно: всё в дом, всё в дом...
      А то, что МИМО дома - держать и не пущщать.
      Она сейчас наруководит...рациональным использованием финансовых ресурсов...
      )))))))))))))))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5381

      Томик > derrik2000 1 час назад

      Их деньги - как хотят, так и руководят. Хотите клуб выкупить? Я бы с удовольствием посмотрел на результат Вашего руководства. Боюсь только, что в этом году денег на покупку "Спартака" у Вас в бюджете не запланировано - будем ждать бюджета следующего финансового года. Хотя жаль, конечно.

      3
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      Рейтинг: +3065

      serhio80 > derrik2000 1 час назад

      странный ты все таки) именно так, сам у себя ******* бабло не будешь

      2
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      Рейтинг: +14939

      derrik2000 > Томик 1 час назад

      "Их деньги - как хотят, так и руководят."

      Об ЭТОМ я и писал в своём посте к заметке о назначении Заремы и сына Аллекперова в совет директоров Спартака.
      ЗАБУДЬТЕ ТО, ЧТО СПАРТАК - НАРОДНАЯ КОМАНДА!
      Равно как и ЗАБУДЬТЕ, что Локомотив - команда ВСЕХ железнодорожников, ЦСКА - команда ВСЕХ военнослужащих, Динамо - команда ВСЕХ сотрудников МВД, Зенит - команда ВСЕХ ленинградцев.
      А все эти команды вместе взятые, равно как и другие - НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ, достижениями которых мы гордимся.
      ЗАБУДЬТЕ!
      По крайней мере, пока не... ну, сами понимаете... )))

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      Рейтинг: +14939

      derrik2000 > serhio80 51 минуту назад

      Будешь-будешь!
      Ещё как будешь: или доверишь управлять родственничкам, которые ни черта не смыслят, или таким же знакомым, их детям-внукам и пр.
      Почитай воспоминания Пеле: заработанные деньги доверил сначала одному родственнику, то как-то ещё справлялся. Не нагадил, по крайней мере. Потом передал брату жены, по-моему. И тут - ПОНЕСЛАСЬ! ))) КРАХ был такой, вернее, его преддверие, что пеле был вынужден занять сколько-то там миллионов долларов (ТЕ миллионы были намного дороже, чем сегодняшние) и подписать с Сантосом КАБАЛЬНЫЙ договор на два, по-моему, года, в течение которых его хозяева Сантоса ИСПОЛЬЗОВАЛИ как хотели, вывезя команду в мировое турне.
      А потом, отработав этот контракт контракт, Пеле сразу же ушёл из большого футбола.
      А хотел уйти на два года раньше.

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