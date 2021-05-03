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  • Зарема займется контролем над рациональным использованием финансовых ресурсов «Спартака»

Зарема займется контролем над рациональным использованием финансовых ресурсов «Спартака»

3 мая 2021, 12:57
19

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал изменения в составе совета директоров клуба.

«Включение Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в совет директоров «Спартака» – это решение акционеров клуба.

Работа в комитете по аудиту и вознаграждениям направлена на повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба», – сказал Фетисов.

  • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
  • Зарема Салихова – жена владельца клуба Леонида Федуна. Она стала членом совета директоров и главой комитета по аудиту и вознаграждениям.
  • Юсуф Алекперов – сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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derrik2000
1620036124
Ну, правильно: всё в дом, всё в дом... А то, что МИМО дома - держать и не пущщать. Она сейчас наруководит...рациональным использованием финансовых ресурсов... )))))))))))))))))))))
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ivany4
1620039317
Повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба напрашивались давно. Но думается мне, что одним комитетом по аудиту и вознаграждениям этого не добиться. Нужен еще как минимум план реализации поставленных задач, если они есть. А так же соблюдение финансовой дисциплины в трансферной политике и зарплатной ведомости.
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Алехсбургер.
1620039486
Хоть одна радость от поста.. derrik таки наху.я.чился..)
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NewLife
1620039864
Похоже, совет директоров был восхищен ее телегой на Газизова и сразу поручил ей финконтроль. Скоро узнаем плоды ее творчества.
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mutabor0992
1620042217
Ну ппц!!!Уже сосок до денег и руля допустили.Пропал клуб!
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BRO_football
1620042490
Хех, ну тогда первым делом на новом посту Зарема должна подать в отставку. Её нахождение в Спартаке - это самое нерациональное использование финансовых ресурсов клуба (она же там огромную зарплату получает). Чего только стоит приглашение Газизова и его скорое увольнение с компенсацией в 400 млн. рублей! Весьма рационально, как мне кажется))
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slavа0508
1620043256
Зарема уже показала свою эффективность настояв на приглашение своего земляка и знакомого Газизова а потом так же настояла на его увольнение в итоге Федун уже потерял 100 лямов неустойки за расторжение контракта и ещё 300 может потерять по суду,вот она эффективность Заремы,,,ну а с другой стороны а что поделать деньги и команда Федуна что хочет то делает,,,,,,,
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Atom2020
1620043314
Судя по названию комитета она там будет "аудировать" и "вознаграждать" ... вопрос только кого и за что ...
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Рубинище
1620046946
Нормальная должность, где она вполне сможет помочь клубу, ну не трансферами хоть поставили заниматься. Будет воевать с агентами и сбивать цену.
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Mister_Tomsk
1620051225
https://playboyrussia.com/girls/playmates/zarema-salihova/ норм она скаканула)))) то п издой сверкала) терь все х уи спартака решила хватануть на вкус__))
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