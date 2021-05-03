Зарема займется контролем над рациональным использованием финансовых ресурсов «Спартака»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал изменения в составе совета директоров клуба.

«Включение Заремы Салиховой и Юсуфа Алекперова в совет директоров «Спартака» – это решение акционеров клуба.

Работа в комитете по аудиту и вознаграждениям направлена на повышение операционной эффективности и контроль над рациональным использованием финансовых ресурсов клуба», – сказал Фетисов.