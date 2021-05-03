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    Жена Федуна вошла в совет директоров «Спартака»

    «Спартак» объявил об изменениях в составе совета директоров клуба.

    Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.

    Кроме того, Зарема Салихова стала главой комитета по аудиту и вознаграждениям.

    • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • Зарема Салихова – жена владельца клуба Леонида Федуна.
    • Юсуф Алекперов – сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии33
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      Рейтинг: +3101

      Semenycch 42 минуты назад

      Баба на корабле к ...
      Пример идиотки Смородской не интересен Федуну?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      Semenycch > Semenycch 29 минут назад

      Ах, ну да, в этом случае поступками Федуна руководит не голова, а ......!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21872

      silver29 > Semenycch 25 минут назад

      Бабу не проведешь, она сердцем видит (Место встречи............), помнишь чем там закончилось ?­ - Кабаки и бабы довели до цугундера ! ­

      0
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      Рейтинг: +269

      rattyboy 52 минуты назад

      Зарема открывает глаза болельщикам клуба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      rattyboy 53 минуты назад

      Как говаривал профессор Преображенский: "Пропал клуб"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3923

      solodealer 1 час назад

      Входя куда-то...откуда-то выходишь))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      IceRain 1 час назад

      Ладно хоть не совет директоров вошел в жену Федуна ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3469

      Из Твери Леха 1 час назад

      Так глядишь и переименуют в ФК Зарема))

      1
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      Рейтинг: +3923

      solodealer > Из Твери Леха 1 час назад

      ФАина, ФаИна, ФаинА...ФАина, ФаИна, ФаИна, ФаинА!!!)))++
      А, мож, сразу..в "На-на"?)+

      0
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      Рейтинг: +120

      Рыжий дьявол 1 час назад

      Зарема гениальный финансист, ведь именно она продвигала приглашения своего земляка и старого знакомого Газизова , потом так же спокойно настояла на его увольнение в итоге 100 лямов неустойки заплатил Спартак и ещё 300 может по суду Газизову,,,нормально так провернула операцию на 400 лямов убытка,,,

      2
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      Рейтинг: +3923

      solodealer > Рыжий дьявол 1 час назад

      Предлагаю, в связи с пониманием основного назначения и использования "Спартака" в качестве стиральной машины, переименовать его в "Индезит" или в "Вятку"!))+

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      Рейтинг: +34

      SpartakFirst064 1 час назад

      Баба на корабле быть беде,,,,

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      Рейтинг: +7811

      ivany4 2 часа назад

      Видимо Федун определился в отношении Спартака.
      Давно напрашивалась реорганизация и оптимизация структуры клуба. Видимо на первом этапе он решил опираться на преданных клубу сотрудниках и близких людей из своего окружения. Главное, что бы это оптимизация не завела в густые дебри.

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      Рейтинг: +3923

      solodealer > ivany4 1 час назад

      Трудно "зайти в пустые дебри"...НАХОДЯСЬ В НИХ!))+

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      Рейтинг: +7811

      ivany4 > solodealer 58 минут назад

      В пустые дебри не заходят.))
      А вот в густых мы уже побывали, и по-плутали там. Вышли на окраину и задумались - то ли самим себя выводить на правильную дорогу, имея план работы. То ли опять шарахаться из стороны в стороны, имея временные успехи. имхо.

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      Рейтинг: +9948

      Hektor 84 2 часа назад

      Тема для питерских пожевать сопли

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