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Жена Федуна вошла в совет директоров «Спартака»

3 мая 2021, 11:35
32

«Спартак» объявил об изменениях в составе совета директоров клуба.

Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.

Кроме того, Зарема Салихова стала главой комитета по аудиту и вознаграждениям.

  • «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
  • Зарема Салихова – жена владельца клуба Леонида Федуна.
  • Юсуф Алекперов – сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (32)
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NewLife
1620031480
Видимо, Федун не только херовый управленец, но и подкаблучник. Теперь бывшая модель будет заниматься финансами. В Спартаке не знают, что получается, когда пироги печь берется сапожник, а сапоги тачать пирожник. Ленинская фраза о том, что каждая кухарка сможет управлять государством, не оправдала себя.
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Боцман59rus
1620031904
3,14здец Кораблю)))
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slavа0508
1620032460
Да уж маразм крепчает,,,но а что поделаешь хозяин барин,,,,
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Nevsky_RU
1620032602
А совет вошел в жену?)
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derrik2000
1620032845
Катимся вниз дальше? А я-то думаю, ОТКУДА такие информационные "ПЕРЛЫ" из Спартака всё время всплывают и всплывают? А оно вона что: "путинское племя" уже настолько в своей сверхокпетентности уверено, что рули управления в свои руки берут? Ну-ну... Хотя, откровенно говоря, Спартак, ТОТ СПАРТАК, который все помнят и который любилО подавляющее большинство граждан СССР, уже да--а-а-авно не существует. С тех самых пор, когда ОИР зарегистрировал "ФК "Спартак Москва" как субьект предпринимательсткой деятельности. Первое время, в начале 90-х, ещё как-то по инерции правила приличия соблюдались. А потом..... ПОТОМ произошло то, что сейчас имеется в наличии: Спартак - давно не символ МАССОВОСТИ футбола, а обычная игрушка олигархов. Причём, игрушка такая...чтобы показать свою "крутость". Не более того. Это же касается практически ВСЕХ футбольных клубов РПЛ (о ФНЛ распространяться не буду). Лично у меня сейчас вызывает уважение руководство и хозяева только 3-х клубов - Рубина, Краснодара и Ростова. Отчасти - Химок и Сочи. Остальное - (((((((((((((((((
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Hektor 84
1620033588
Тема для питерских пожевать сопли
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Рыжий дьявол
1620035050
Зарема гениальный финансист, ведь именно она продвигала приглашения своего земляка и старого знакомого Газизова , потом так же спокойно настояла на его увольнение в итоге 100 лямов неустойки заплатил Спартак и ещё 300 может по суду Газизову,,,нормально так провернула операцию на 400 лямов убытка,,,
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Из Твери Леха
1620035564
Так глядишь и переименуют в ФК Зарема))
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Алехсбургер.
1620041329
"Зарема"" там правит бал. там правит бал!" Опера Ш. Гуно “Фауст” полу(с)
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zigbert
1620045609
Рано пока делать какие то выводы. Наверняка это событие произошло с подачи Федуна. Если он доверяет ей то может еще не все потеряно. Хотя ошибки у нее уже есть, но есть и возможность учится на этих ошибках не допуская их.
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