Жена Федуна вошла в совет директоров «Спартака»

«Спартак» объявил об изменениях в составе совета директоров клуба.

Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.

Кроме того, Зарема Салихова стала главой комитета по аудиту и вознаграждениям.