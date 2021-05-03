Жена Федуна вошла в совет директоров «Спартака»

«Спартак» объявил об изменениях в составе совета директоров клуба.
Решением общего собрания акционеров в состав совета включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом.
Кроме того, Зарема Салихова стала главой комитета по аудиту и вознаграждениям.
- «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
- Зарема Салихова – жена владельца клуба Леонида Федуна.
- Юсуф Алекперов – сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.
Источник: Официальный сайт «Спартака»