«Спартак» ответил на обращение ЦСКА в РФС фото со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом

«Спартак» отреагировал на просьбу ЦСКА, адресованную РФС, дать оценку двум публикациям клуба в твиттере.

ЦСКА недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В клубе полагают, что она переводится как «Вы сосете».

В ответ на новость о жалобе «Спартак» выложил фото со смеющимися Доменико Тедеско, Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом.