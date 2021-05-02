«Спартак» ответил на обращение ЦСКА в РФС фото со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом

Говорят, из двух спорщиков - один должен быть умный. Чтоб вовремя закончить спор.
Так и здесь. Пора бы уже остановиться, и задуматься о спортивных достижениях. А не заниматься "литературным" словоблудием и "художественным" фотош(ж)опингом.
«Спартак» отреагировал на просьбу ЦСКА, адресованную РФС, дать оценку двум публикациям клуба в твиттере.
ЦСКА недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В клубе полагают, что она переводится как «Вы сосете».
В ответ на новость о жалобе «Спартак» выложил фото со смеющимися Доменико Тедеско, Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом.
https://t.co/3l0zjNmx3Q pic.twitter.com/oeXTWYwUgi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 2, 2021