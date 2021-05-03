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  • «Спартак» ответил на обращение ЦСКА в РФС фото со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом

«Спартак» ответил на обращение ЦСКА в РФС фото со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом

3 мая 2021, 11:21
23

«Спартак» отреагировал на просьбу ЦСКА, адресованную РФС, дать оценку двум публикациям клуба в твиттере.

ЦСКА недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В клубе полагают, что она переводится как «Вы сосете».

В ответ на новость о жалобе «Спартак» выложил фото со смеющимися Доменико Тедеско, Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1620030651
Правильный ответ жалобщикам. Первая за долгое время удача пресс службы КБ. Кони suck ! Оля sucks.
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Ганнибал Лектор
1620030696
да уж, с приходом Заремы многое у пятачков поменялось...
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AZ
1620031120
А потом спартак жалуется, что его все не любят... Вместо извинений - продолжают разводить детский сад!
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petlyra
1620034143
Смеяться - не мешки ворочать. Победа над сегодняшним ЦСКА - это не геройство.
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Nerlinger
1620036589
спартак - Гавно !!!
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ivany4
1620038500
Говорят, из двух спорщиков - один должен быть умный. Чтоб вовремя закончить спор. Так и здесь. Пора бы уже остановиться, и задуматься о спортивных достижениях. А не заниматься "литературным" словоблудием и "художественным" фотош(ж)опингом.
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АХ
1620043217
На правду не обижаются :)
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Taps
1620047652
Сегодня будет смеяться ЦСКА ...
Ответить
хав_бек
1620059499
Неуважение - это уже главная беда российских клубов. Видимо, уважать уже и некого(((
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Snek
1620080865
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
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