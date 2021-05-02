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    «Спартак» ответил на обращение ЦСКА в РФС фото со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом

    «Спартак» отреагировал на просьбу ЦСКА, адресованную РФС, дать оценку двум публикациям клуба в твиттере.

    ЦСКА недоволен записью «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» и твитом с роликом из игры Ultimate Mortal Kombat 3, в конце которого произносится фраза на английском языке «You Suck». В клубе полагают, что она переводится как «Вы сосете».

    В ответ на новость о жалобе «Спартак» выложил фото со смеющимися Доменико Тедеско, Джорданом Ларссоном и Алексом Кралом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии18
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      Рейтинг: +7811

      ivany4 46 минут назад

      Говорят, из двух спорщиков - один должен быть умный. Чтоб вовремя закончить спор.
      Так и здесь. Пора бы уже остановиться, и задуматься о спортивных достижениях. А не заниматься "литературным" словоблудием и "художественным" фотош(ж)опингом.

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      Рейтинг: +1438

      Sviro 51 минуту назад

      ЦСКА! Вы что размениваетесь на мелочь всякую!! Играйте и игрой покажите, кто что сосёт!! Недостойно воинов себя ведёте!!!

      0
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      Рейтинг: +2435

      Nerlinger 1 час назад

      спартак - Гавно !!!

      1
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      Рейтинг: +359

      petlyra 1 час назад

      Смеяться - не мешки ворочать. Победа над сегодняшним ЦСКА - это не геройство.

      2
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      Рейтинг: +21872

      silver29 2 часа назад

      Руководству ЦСКА меньше зависать в Интернете, а заниматься своим клубом надо, скоро не только Спартак смеяться будет. Развалили клуб, а обид вагон и маленькая тележка.

      5
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      Рейтинг: +2681

      AZ 2 часа назад

      А потом спартак жалуется, что его все не любят... Вместо извинений - продолжают разводить детский сад!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      Рыжий дьявол > AZ 2 часа назад

      Откуда тогда у КБ больше всех болельщиков и заметь много болел в регионах ,,,

      4
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      Рейтинг: +2681

      AZ > Рыжий дьявол 2 часа назад

      Болельщиков у всех клубов предостаточно... А смеются только над Спартаком!

      -1
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      Рейтинг: +73

      SLADE2020 > AZ 2 часа назад

      Это вы все на Спартак жалуетесь, причем поводы один нелепее другого. Уймитесь уже. Это сегодняшний день ролики подобные размещать, с совершенно не обидным, не то что оскорбительным текстом. За своими ртами лучше бы следили, вспоминая про этику. Очень убогое и смешное обращение. Совсем видимо Гинер поплыл.

      2
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      Рейтинг: +3694

      mopecekca > AZ 2 часа назад

      ссылочку кинь

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      Рейтинг: +73

      SLADE2020 > AZ 2 часа назад

      Не смеются, а злорадствуют, и это разные вещи. Ну тебе это не понять.

      -1
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      Рейтинг: +2681

      AZ > SLADE2020 1 час назад

      Баран ты этакий, мне плевать на все россикйские клубы, я ни за один не болею, я пишу с нейтральной точки зрения, а ты плач дальше

      0
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      Рейтинг: +2681

      AZ > mopecekca 1 час назад

      на что? Тут на сайте все очевидно видно, над какой командой глумятся больше всего...

      0
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      Рейтинг: +7811

      ivany4 > AZ 42 минуты назад

      Если ты не болеешь ни за один российский клуб, то кому из российских болельщиков интересно твое высказывание из-за угла.
      Тебе ответили, пока вежливо, вот и проходи дальше.

      2
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      Рейтинг: +2681

      AZ > ivany4 26 минут назад

      вот и вся суть спартаковских болельщиков. Не понравился комментарий - значит сам виноват.. Поэтому этот клуб мне менее всех симпотичен в рпл. Хотя хороших спартаковских ребят тут на сайте хватает. Но бывают вот такие индивиды как ты.. Которому "мнение не интересно" если оно не положительное... А отрицательное писать нельзя...

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      Рейтинг: +4120

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      да уж, с приходом Заремы многое у пятачков поменялось...

      0
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      Рейтинг: +7888

      NewLife 2 часа назад

      Правильный ответ жалобщикам. Первая за долгое время удача пресс службы КБ. Кони suck ! Оля sucks.

      4
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      Рейтинг: +13444

      JTherry > NewLife 34 минуты назад

      Плачет Оля в автомате,
      Кутаясь в зябкое пальтецо,
      Вся в слезах, и в губной помаде
      Перепачканное лицо...

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