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    Семак: «Этот год был очень сложный для «Зенита», но мы в нужное время собрались»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Локомотивом», в котором петербургская команда выиграла со счетом 6:1 и выиграла РПЛ.

    – От того, что титул – третий подряд, эмоций меньше?

    – Это круто. Этот год для нас был очень сложный. Но мы в нужное время собираемся. Каждый из тех игроков, которые мало играют, жертвует какой-то своей гордыней, если можно так сказать, отдает все ради команды. Это самое важное.

    – Какой «Зенит» самый сильный из трех ваших чемпионских?

    – Сложно сказать. Оценивать невозможно. Каждый был хорош. Где-то сложно было, на характере. Где-то мастерства прибавилось, уже с мастерством. Я не думаю, что мы наголову сильнее кого-то, абсолютно. Все было очень непросто.

    – Почему сегодня такой легкий матч получился по счету?

    – Сегодня был наш день. Те мячи, которые не забивали во многих матчах, когда создавали очень много, сегодня – и стандартные положения, и розыгрыш с центра поля. Все те моменты, которые тренируем, сегодня получились. Сегодня мы получили все, что недополучили в течение сезона, когда какие-то моменты неудачные были.

    – У вас есть традиция празднования? Как будете праздновать?

    – Как обычно: с командой, потом дома с семьей.

    – Какие слова прозвучали в центре поля после финального свистка?

    – Все поздравили друг друга, все счастливы. Сделали очень важное и нужное дело. Наконец-то груз с плеч наших пал. Можно спокойно играть и получать удовольствие в оставшихся матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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