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  • Семак: «Этот год был очень сложный для «Зенита», но мы в нужное время собрались»

Семак: «Этот год был очень сложный для «Зенита», но мы в нужное время собрались»

3 мая 2021, 00:47
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Локомотивом», в котором петербургская команда выиграла со счетом 6:1 и выиграла РПЛ.

– От того, что титул – третий подряд, эмоций меньше?

– Это круто. Этот год для нас был очень сложный. Но мы в нужное время собираемся. Каждый из тех игроков, которые мало играют, жертвует какой-то своей гордыней, если можно так сказать, отдает все ради команды. Это самое важное.

– Какой «Зенит» самый сильный из трех ваших чемпионских?

– Сложно сказать. Оценивать невозможно. Каждый был хорош. Где-то сложно было, на характере. Где-то мастерства прибавилось, уже с мастерством. Я не думаю, что мы наголову сильнее кого-то, абсолютно. Все было очень непросто.

– Почему сегодня такой легкий матч получился по счету?

– Сегодня был наш день. Те мячи, которые не забивали во многих матчах, когда создавали очень много, сегодня – и стандартные положения, и розыгрыш с центра поля. Все те моменты, которые тренируем, сегодня получились. Сегодня мы получили все, что недополучили в течение сезона, когда какие-то моменты неудачные были.

– У вас есть традиция празднования? Как будете праздновать?

– Как обычно: с командой, потом дома с семьей.

– Какие слова прозвучали в центре поля после финального свистка?

– Все поздравили друг друга, все счастливы. Сделали очень важное и нужное дело. Наконец-то груз с плеч наших пал. Можно спокойно играть и получать удовольствие в оставшихся матчах.

«Зенит» установил рекорд РПЛ по голам за сезон

«Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22

«Зенит» – второй клуб в истории, выигравший чемпионат три раза подряд

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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Fusballer
1620007847
Речь почти как у ВВП в НГ ночь!
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paracetamol
1620019317
Ты это, Серега, к ЛЧ нормально подготовься!
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valiknavashinsky
1620024807
Богданыча-в "Зенит-2",вместо Радимова,а "Зениту"для Лиги Чемпионов нужен другой тренер,этот "НЕ ПРИГОДЕН"!!!
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Garrincha58
1620033523
так держать для меня лично самое главное победить в своём чемпионате, а ЛЧ нам никогда не светила, а сейчас и подавно наш футбол скатился к уровню Швеции или Норвегии и там никто не плачет если их чемпион не выходит из группы ЛЧ не наш это уровень
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RJM555
1620033905
Зенит - чемпион!!!! Все по делу они на сегодняшный день сильнее всех надо быть справедливым
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ААМ
1620036876
В ЛЧ надо сыграть достойно.
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petrucho-spb
1620045748
Кто за последние 10лет в общем лучше всех играл?правильно Зенит, исключение прошлый год.
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