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    Черчесов: «Желаю «Зениту» успешно выступить в следующем розыгрыше ЛЧ»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.

    • Клуб выиграл чемпионат в третий раз подряд.
    • Петербуржцы сыграют на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате.

    Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый футболист на поле знал свое место и проявлял лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

    Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовке к чемпионату Европы», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии9
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      Рейтинг: +267

      Vseok 59 минут назад

      АХАХАХАХАХАХАХ

      1
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      Рейтинг: +114

      Guinnesss 1 час назад

      Желаю Черчесову успешно свалить в горы к ослам.

      2
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      Рейтинг: +21973

      Боцман59rus > Guinnesss 54 минуты назад

      Так он уже сейчас с ослами.... 11+

      0
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      Рейтинг: +334

      mama1991 1 час назад

      мы к европе не имеем отношение, у нас локальный футбол...

      0
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      Рейтинг: +334

      mama1991 1 час назад

      ))))

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      Рейтинг: +20720

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Считай, что уже сглазил. ( Главное вовремя лизнуть. )

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      Рейтинг: +114

      Guinnesss 1 час назад

      Обосрутся как обычно.

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      Рейтинг: +3087

      Semenycch 1 час назад

      В Европе играть сейчас очень трудно, значительно уступаем в скорости.

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      Рейтинг: +1311

      elessar arnor 1 час назад

      4 место и травма малкома

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