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  • Черчесов: «Желаю «Зениту» успешно выступить в следующем розыгрыше ЛЧ»

Черчесов: «Желаю «Зениту» успешно выступить в следующем розыгрыше ЛЧ»

2 мая 2021, 21:14
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.

  • Клуб выиграл чемпионат в третий раз подряд.
  • Петербуржцы сыграют на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате.

Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый футболист на поле знал свое место и проявлял лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовке к чемпионату Европы», – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Guinnesss
1619979450
Обосрутся как обычно.
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DOCTOR PENALTY
1619979522
Считай, что уже сглазил. ( Главное вовремя лизнуть. )
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Guinnesss
1619979678
Желаю Черчесову успешно свалить в горы к ослам.
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Vseok
1619980131
АХАХАХАХАХАХАХ
Ответить
Ловкий Бубен
1619996293
Посмотрим, надеюсь выводы сделаны , теперь нужно сделать приобретения в каждую линию летом
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alex1951
1620019118
Чабан ,салям...... Эта самая-самая удачная щютка за паследнее время,павеселил.....))))
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valiknavashinsky
1620025590
Стасик пошутил,не берите его слова близко к сердцу!!!
Ответить
Каратель помойников
1620025659
Получился этакий троллинг 80го уровня!
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PahaSpartak
1620035231
Черчесов вообще мух не ловит, просерут они ЛЧ, опозорятся и опять баблом будут тащить себе новое чемпионство в стране футбольного дна
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BRO_football
1620043621
Чтобы успешно выступить в следующем розыгрыше ЛЧ одного желания Черчесова мало. Нужны трансферы, нужны продуманные тренерские решения, как обновить игру и как на полную использовать потенциал футболиста. Всего этого в Зенита нет. Так что в следующем сезоне опять обосрутся
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