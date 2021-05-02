Черчесов: «Желаю «Зениту» успешно выступить в следующем розыгрыше ЛЧ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» с победой в РПЛ.

Клуб выиграл чемпионат в третий раз подряд.

Петербуржцы сыграют на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам «Зенита» с третьей подряд победой в российском чемпионате.

Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоеваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый футболист на поле знал свое место и проявлял лучшие качества. Отмечу грамотную профессиональную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком.

Желаю «Зениту» успешно выступить в заключительных матчах сезона и в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а игроков сборной России ждем 20 мая в Новогорске для подготовке к чемпионату Европы», – сказал Черчесов.