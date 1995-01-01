Малком – об игре с «Локомотивом»: «У нас два варианта: победа или победа. Должны взять реванш за 2018 год»

Какие приятные воспоминания )) ну если бы не судейство в матче с Сочи, кто знает..
Хоть и не болею за Спартак. Что касается Локомотива обращает внимание короткая стрижка тренера. Хрен знает сколько уже ходил к Хоттабычу ради таких серий. Вот не знаю у него уже полная депилляция или хватит еще на эту игру и Кубок. Надеюсь, хватит и сегодня будет не день Зенита.
Футболист «Зенита» Малком объяснил мотивацию команды на матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива». В случае победы петербуржцы возьмут третье подряд чемпионство.
«У нас два варианта в этой игре: победа или победа. Других нет. Понятно, что и для «Локомотива» ситуация точно такая же. Поэтому очень хочется, чтобы болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы обязаны навязать «Локо» свой футбол. И, конечно, очень хочется оформить титул именно в таком матче.
Прекрасно представляем себе, что будет в случае каждого из трех возможных исходов. Но в голове у нас сейчас только победа – ни о чем другом даже не думаем.
В матче «Локомотив» – «Зенит» 2018 года в Москве, железнодорожники обыграли петербуржцев и досрочно стали чемпионами. Значит, мы тем более должны выиграть сегодня, чтобы взять реванш, а счeт в подобных ситуациях стал 1:1», – сказал Малком.
- «Зенит» на сегодня уже заказал чемпионский банкет.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
- На матч привезут чемпионский кубок РПЛ.