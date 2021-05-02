Малком – об игре с «Локомотивом»: «У нас два варианта: победа или победа. Должны взять реванш за 2018 год»

Футболист «Зенита» Малком объяснил мотивацию команды на матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива». В случае победы петербуржцы возьмут третье подряд чемпионство.

«У нас два варианта в этой игре: победа или победа. Других нет. Понятно, что и для «Локомотива» ситуация точно такая же. Поэтому очень хочется, чтобы болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы обязаны навязать «Локо» свой футбол. И, конечно, очень хочется оформить титул именно в таком матче.

Прекрасно представляем себе, что будет в случае каждого из трех возможных исходов. Но в голове у нас сейчас только победа – ни о чем другом даже не думаем.

В матче «Локомотив» – «Зенит» 2018 года в Москве, железнодорожники обыграли петербуржцев и досрочно стали чемпионами. Значит, мы тем более должны выиграть сегодня, чтобы взять реванш, а счeт в подобных ситуациях стал 1:1», – сказал Малком.