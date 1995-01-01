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    Малком – об игре с «Локомотивом»: «У нас два варианта: победа или победа. Должны взять реванш за 2018 год»

    Футболист «Зенита» Малком объяснил мотивацию команды на матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива». В случае победы петербуржцы возьмут третье подряд чемпионство.

    «У нас два варианта в этой игре: победа или победа. Других нет. Понятно, что и для «Локомотива» ситуация точно такая же. Поэтому очень хочется, чтобы болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты. Мы обязаны навязать «Локо» свой футбол. И, конечно, очень хочется оформить титул именно в таком матче.

    Прекрасно представляем себе, что будет в случае каждого из трех возможных исходов. Но в голове у нас сейчас только победа – ни о чем другом даже не думаем.

    В матче «Локомотив» – «Зенит» 2018 года в Москве, железнодорожники обыграли петербуржцев и досрочно стали чемпионами. Значит, мы тем более должны выиграть сегодня, чтобы взять реванш, а счeт в подобных ситуациях стал 1:1», – сказал Малком.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +988

      Красногорск_Фан 32 минуты назад

      Какие приятные воспоминания )) ну если бы не судейство в матче с Сочи, кто знает..
      Хоть и не болею за Спартак. Что касается Локомотива обращает внимание короткая стрижка тренера. Хрен знает сколько уже ходил к Хоттабычу ради таких серий. Вот не знаю у него уже полная депилляция или хватит еще на эту игру и Кубок. Надеюсь, хватит и сегодня будет не день Зенита.

      2
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      Рейтинг: +29087

      zra78 > PAREVG. 14 минут назад

      Да и пах богат....:)

      1
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      Рейтинг: +2644

      PAREVG. > Красногорск_Фан 14 минут назад

      В крайнем случае, в дело пойдут брови и ресницы ;-)))
      В самом крайнем, из носа и ушей...

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      Рейтинг: +2644

      PAREVG. > zra78 13 минут назад

      Как знать...

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