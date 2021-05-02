РПЛ. «Химки» в меньшинстве удержали победу над «Уралом», это их восьмой домашний выигрыш подряд

«Урал» по-прежнему не гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. В очередном туре екатеринбуржцы, несмотря на большинство, уступили «Химкам».

«Химки» победили в чемпионате дома восьмой раз подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Химки – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Конате, 10.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов, Конате (Кухарчук, 56), Себаи (Мирзов, 76), Глушенков (Корян, 90).

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев (Ибрахимай, 71), Мишкич (Евсеев, 54), Августиняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 76), Погребняк.

Предупреждения: Данилкин, 31 – Бикфалви, 78; Евсеев, 82; Ибрахимай, 85.

Удаления: Трошечкин, 15 – нет.

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