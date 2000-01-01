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    РПЛ. «Химки» в меньшинстве удержали победу над «Уралом», это их восьмой домашний выигрыш подряд

    «Урал» по-прежнему не гарантировал себе место в РПЛ на следующий сезон. В очередном туре екатеринбуржцы, несмотря на большинство, уступили «Химкам».

    «Химки» победили в чемпионате дома восьмой раз подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Химки – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Конате, 10.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов, Конате (Кухарчук, 56), Себаи (Мирзов, 76), Глушенков (Корян, 90).

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев (Ибрахимай, 71), Мишкич (Евсеев, 54), Августиняк, Гаджимурадов (Подберезкин, 76), Погребняк.

    Предупреждения: Данилкин, 31 – Бикфалви, 78; Евсеев, 82; Ибрахимай, 85.

    Удаления: Трошечкин, 15 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3456

      Из Твери Леха 1 час назад

      Когда же этот урал вылетит раз и навсегда...убожество, а не клуб

      1
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      Рейтинг: +85161

      zigbert 1 час назад

      Химки уже стали крепким середняком. Вот и в этой игре несмотря на удаление довели матч до победы. Очень уверенно провел матч Лантратов.

      2
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      Рейтинг: +14919

      derrik2000 2 часа назад

      Вот ЭТО СТАТИСТИКА у Химок:
      35 очков в последних 15-ти матчах! DDDD
      Если бы не начало чемпионата с фуфлогоном Гунько на тренерском мостике, то, как знать, как знать...
      Хотя жизнь не терпит сослагательных наклонений...

      6
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      Рейтинг: +5634

      playsh > derrik2000 26 минут назад

      Результат очень достойный,здесь не поспоришь.Браво,Химочки.

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