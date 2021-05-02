«Крылья Советов» сообщили об аншлаге на матче с «Акроном». Самарцы по итогам игры могут оформить выход в РПЛ

В 13:00 по Москве начнется матч 40-го тура ФНЛ «Акрон» – «Крылья Советов». На игре ожидается аншлаг, написали самарцы. Вместимость стадиона «Кристалл» в Жигулевске – 1,55 тысячи зрителей.

Дерби Самарской области пройдет в Жигулевске. Гостей поддержат порядка 600 болельщиков.

«Крыльям Советов» достаточно не проиграть, чтобы выйти в РПЛ.

12 мая самарцы сыграют в финале Кубка России против «Локомотива».

«Акрон» идет в зоне вылета.