«Крылья Советов» сообщили об аншлаге на матче с «Акроном». Самарцы по итогам игры могут оформить выход в РПЛ

В 13:00 по Москве начнется матч 40-го тура ФНЛ «Акрон» – «Крылья Советов». На игре ожидается аншлаг, написали самарцы. Вместимость стадиона «Кристалл» в Жигулевске – 1,55 тысячи зрителей.
Дерби Самарской области пройдет в Жигулевске. Гостей поддержат порядка 600 болельщиков.
- «Крыльям Советов» достаточно не проиграть, чтобы выйти в РПЛ.
- 12 мая самарцы сыграют в финале Кубка России против «Локомотива».
- «Акрон» идет в зоне вылета.
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Источник: твиттер «Крыльев Советов»