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    «Крылья Советов» сообщили об аншлаге на матче с «Акроном». Самарцы по итогам игры могут оформить выход в РПЛ

    В 13:00 по Москве начнется матч 40-го тура ФНЛ «Акрон»«Крылья Советов». На игре ожидается аншлаг, написали самарцы. Вместимость стадиона «Кристалл» в Жигулевске – 1,55 тысячи зрителей.

    Дерби Самарской области пройдет в Жигулевске. Гостей поддержат порядка 600 болельщиков.

    • «Крыльям Советов» достаточно не проиграть, чтобы выйти в РПЛ.
    • 12 мая самарцы сыграют в финале Кубка России против «Локомотива».
    • «Акрон» идет в зоне вылета.

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    02.05.2021 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 2 мая 2021, 12:38

      Самара своей игрой ПОЛНОСТЬЮ заслужила выход (состоится он чуть раньше, чуть позже). И в РПЛ уже всем показала, что будет намного выше зоны выживания. Очень симпатичная игра. Молодцы!

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