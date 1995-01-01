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    РФС и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей

    РФС и сборная России не будут обновлять социальные сети в течение нескольких дней. Это бойкот.

    «РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

    Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» – сообщила сборная.

    • На прошлой неделе о бойкоте объявили английские футбольные власти.
    • В последнее время участились случаи расизма и оскорблений в адрес игроков в социальных сетях.
    • Летом сборная России сыграет на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20698

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Всё-равно что пёрнули в лужу.

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      Рейтинг: +3914

      solodealer 40 минут назад

      Господи, наконец-то!!!!!
      Хоть недельку отдохнуть от этих "новостей сборной и РФС" про однорукого бандита Зюбу, пожизненного сидельца Миранчука, тяжёлого инвалида Кокорина, поиск "быстроденег" до конца сезона у нижней половины клубов РПЛ, об успехах в других чемпионатах бывших игроков-иностарцев РПЛ и о "нешутошном интересе заркбежных клубов (АПЛ, ЛиЛиги, Серии А....) к петровым/сидоровым/ивановым/козловым/ роттенбургерам/ ....

      2
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      Рейтинг: +946

      zarsm 50 минут назад

      Вы че, идиоты? В футболе есть место оскорблениям. Или будут любить коней кричать? Делают из футбола театр, кретины

      1
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      Рейтинг: +313

      Влад-20 59 минут назад

      А если соцсети объявят бойкот РФС ?

      2
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      Рейтинг: +4969

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Ох уж эти мамкины бойкотиры. *****, ни ума ни разума, лишь бы быть в тренде. Давайте, ещё скажите что вы против расизма и против дискриминации лгбт пидоров. Не РФС, а помойка. Лишь бы не работать, клоуны одним словом

      2
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      Рейтинг: +414

      Arrow10 1 час назад

      Ой блин , затравили их , апл то понятно , те так делают из-за новых веяний толерастии , а наши видимо боятся , что из-за такой игры их будут плохими словами называть.

      2
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      Рейтинг: +21447

      silver29 1 час назад

      Все вежливы до поносу. Хто-то не понял? Тогда два шага в сторону, чтобы не забрызгать остальных! ........ (Ликвидация)

      3
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      Рейтинг: +7849

      NewLife 1 час назад

      Чем больше бойкота от РФС и сборной , тем меньше глупостей будет появляться в Бомбардире. Хотелояь бы, чтобы пресс служба Спартака тоже поддержала бойкот.

      0
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      Рейтинг: +21936

      Боцман59rus 1 час назад

      Критиковать нельзя, на стадионы пускают через раз, может от бюджетной сиськи их оторвать и пусть валят в Казахстан на заработки)))

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