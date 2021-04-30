РФС и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей

РФС и сборная России не будут обновлять социальные сети в течение нескольких дней. Это бойкот.

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» – сообщила сборная.