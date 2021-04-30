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  • РФС и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей

РФС и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей

30 апреля 2021, 19:31
15

РФС и сборная России не будут обновлять социальные сети в течение нескольких дней. Это бойкот.

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» – сообщила сборная.

  • На прошлой неделе о бойкоте объявили английские футбольные власти.
  • В последнее время участились случаи расизма и оскорблений в адрес игроков в социальных сетях.
  • Летом сборная России сыграет на Евро-2020.

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1619802746
Критиковать нельзя, на стадионы пускают через раз, может от бюджетной сиськи их оторвать и пусть валят в Казахстан на заработки)))
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Arrow10
1619804411
Ой блин , затравили их , апл то понятно , те так делают из-за новых веяний толерастии , а наши видимо боятся , что из-за такой игры их будут плохими словами называть.
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GoldPlayFIFARus9
1619804461
Ох уж эти мамкины бойкотиры. *****, ни ума ни разума, лишь бы быть в тренде. Давайте, ещё скажите что вы против расизма и против дискриминации лгбт пидоров. Не РФС, а помойка. Лишь бы не работать, клоуны одним словом
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Влад-20
1619806120
А если соцсети объявят бойкот РФС ?
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zarsm
1619806643
Вы че, идиоты? В футболе есть место оскорблениям. Или будут любить коней кричать? Делают из футбола театр, кретины
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DOCTOR PENALTY
1619808477
Всё-равно что пёрнули в лужу.
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ySS
1619811470
Наплевать, пусть хоть совсем отключатся
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Atom2020
1619811568
Можно ли рассчитывать, что игроки сборной тоже не будут постить свои рожи (а некоторые и писюны) в соц. сети?
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Константинн
1619812947
Вот наверное все охренели?!
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PAREVG.
1619821633
А меня вообще нет в соцсетях, и никогда не было. И жизнью доволен, еще бы от телефона избавиться, вообще бы счастлив был...
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