РФС и сборная России присоединились к бойкоту социальных сетей

РФС и сборная России не будут обновлять социальные сети в течение нескольких дней. Это бойкот.
«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.
Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» – сообщила сборная.
- На прошлой неделе о бойкоте объявили английские футбольные власти.
- В последнее время участились случаи расизма и оскорблений в адрес игроков в социальных сетях.
- Летом сборная России сыграет на Евро-2020.
Источник: твиттер сборной России