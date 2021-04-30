Жамалетдинов: «Не буду праздновать гол в ворота ЦСКА, у меня есть уважение к бывшей команде»

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Первый твой матч на «ВЭБ-Арене» не в качестве игрока ЦСКА, с какими ожиданиями отправляешься в Москву?
– С хорошими воспоминаниями об этом стадионе. Но, в первую очередь, еду за победой, потому что она нам необходима. Постараемся добыть три очка.
– Нет желания что-то показать или доказать ЦСКА?
– Конечно, игра принципиальная для меня, все-таки ЦСКА – бывший клуб. Будет приятно увидеть бывших партнеров и товарищей по команде.
Но никому ничего доказывать не собираюсь, хочу показать хорошую игру и помочь «Уфе» добиться результата.
– Если получится забить гол в ворота ЦСКА, будешь ли праздновать его?
– Я думаю, нет. Уважение к бывшей команде у меня есть, и оно остается. Посмотрим, как сложится на игре, главное, чтобы удалось отличиться.
- ЦСКА примет «Уфу» в субботу в 16:30 мск.
- Жамалетдинов – воспитанник московского клуба.
- За «Уфу» он выступает с августа 2020 года.