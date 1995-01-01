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    Жамалетдинов: «Не буду праздновать гол в ворота ЦСКА, у меня есть уважение к бывшей команде»

    Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    – Первый твой матч на «ВЭБ-Арене» не в качестве игрока ЦСКА, с какими ожиданиями отправляешься в Москву?

    – С хорошими воспоминаниями об этом стадионе. Но, в первую очередь, еду за победой, потому что она нам необходима. Постараемся добыть три очка.

    – Нет желания что-то показать или доказать ЦСКА?

    – Конечно, игра принципиальная для меня, все-таки ЦСКА – бывший клуб. Будет приятно увидеть бывших партнеров и товарищей по команде.

    Но никому ничего доказывать не собираюсь, хочу показать хорошую игру и помочь «Уфе» добиться результата.

    – Если получится забить гол в ворота ЦСКА, будешь ли праздновать его?

    – Я думаю, нет. Уважение к бывшей команде у меня есть, и оно остается. Посмотрим, как сложится на игре, главное, чтобы удалось отличиться.

    • ЦСКА примет «Уфу» в субботу в 16:30 мск.
    • Жамалетдинов – воспитанник московского клуба.
    • За «Уфу» он выступает с августа 2020 года.

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    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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