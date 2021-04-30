Football Italia: «Ювентус» продаст Дибалу летом, если не попадет в ЛЧ

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Football Italia, будущее аргентинца в «Ювентусе» зависит от того, удастся ли туринскому клубу попасть в Лигу чемпионов. Если этого не произойдет, Дибала будет выставлен на трансфер.

Сообщается, что 27-летний футболист хочет остаться в «Ювентусе».

В текущем сезоне Дибала забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

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