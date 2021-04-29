Дюков – о критике Слуцкого в адрес судей: «Когда смотришь телевизор, все просто. Попробуйте судить»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о низком уровне судейства в российском футболе.

«Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всeм уважении к нему. Судейство – непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, всe просто.

Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю начать судить. Каждый эпизод индивидуален. К примеру, решение судей удалить Ахметова поддержали Кашшаи и Эллерей.

Мы хотим большего, ошибки расстраивают. Были туры, когда судьи работали без ошибок. Положительная динамика есть. Количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Есть назначение Карасeва на Евро, есть назначение Пустовойтовой на Олимпиаду.

Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже нуждаются в поддержке. Мы ведeм работу по повышению качества», – сказал Дюков.