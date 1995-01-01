Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Дюков – о критике Слуцкого в адрес судей: «Когда смотришь телевизор, все просто. Попробуйте судить»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о низком уровне судейства в российском футболе.

    «Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всeм уважении к нему. Судейство – непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, всe просто.

    Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю начать судить. Каждый эпизод индивидуален. К примеру, решение судей удалить Ахметова поддержали Кашшаи и Эллерей.

    Мы хотим большего, ошибки расстраивают. Были туры, когда судьи работали без ошибок. Положительная динамика есть. Количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Есть назначение Карасeва на Евро, есть назначение Пустовойтовой на Олимпиаду.

    Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже нуждаются в поддержке. Мы ведeм работу по повышению качества», – сказал Дюков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9867

      Hektor 84 12 минут назад

      С другой стороны зачем браться судить матчи если этого не умеешь? Дюков очередную лапшу нам вешает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7877

      NewLife 1 час назад

      Похоже Дюков так же далек от футбола, как Слуцкий от телевизора.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      dragoon000320 1 час назад

      "Когда смотришь телевизор, все просто" - как будто Слуцкий не на поле когда видит работу судей

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4461

      sochi-2013 1 час назад

      Не оправдываю судей (взялся- не ной), но посмотреть бы на Слуцкого, после 30 минут туда-сюда по полю, как бы он успевал в каждом эпизоде. И ведь не отдохнешь как игрок, не продышишься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4296

      Павелий 2 часа назад

      «Когда смотришь телевизор, все просто. Попробуйте судить....», когда сам Миллер оплачивает победу нужной ему команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13362

      JTherry 2 часа назад

      Дюк-off: "Были туры, когда судьи работали без ошибок..."
      ...во, загнул, пока Дюк-off "у руля" РФС, в РПЛ каждый тур сопровождается судейскими скандалами!!! в СМИ только и мелькают имена "хероев" - Вилков, Левников, Лапочкин, Казарцев, Иванов и др... во время матча дают карточки (с помощью ВАР!!!), через день ЭСК все карточки отменяет, это ли является показателем профессионализма?) футбол превратили в клоунаду...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6137

      Рубинище 3 часа назад

      Слуцкий приводит статистику, констатирует факты, где в РПЛ с вар увеличилось количество желтых и красных карточек, а в европе нет- "наши" судьи нашли механизм воздействия на ход матча, а европейцам вар помогает. Дюков почему в Европе просто, а у нас нет?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      GammiD 3 часа назад

      Слуцкий не о сложности говорит а предвзятости. Хватит по ушам ездить, все все кретины в этом мире.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21898

      Боцман59rus 3 часа назад

      А тренировать просто? В каждой профессии свои моменты, нашелся умник бомжовый

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85084
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru