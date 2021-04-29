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  • Дюков – о критике Слуцкого в адрес судей: «Когда смотришь телевизор, все просто. Попробуйте судить»

Дюков – о критике Слуцкого в адрес судей: «Когда смотришь телевизор, все просто. Попробуйте судить»

29 апреля 2021, 15:59
12

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о низком уровне судейства в российском футболе.

«Слова Слуцкого? Он перегибает палку, при всeм уважении к нему. Судейство – непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, всe просто.

Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю начать судить. Каждый эпизод индивидуален. К примеру, решение судей удалить Ахметова поддержали Кашшаи и Эллерей.

Мы хотим большего, ошибки расстраивают. Были туры, когда судьи работали без ошибок. Положительная динамика есть. Количество ключевых ошибок снизилось в два раза. Есть назначение Карасeва на Евро, есть назначение Пустовойтовой на Олимпиаду.

Призываю наших функционеров и тренеров поддерживать наше судейство. Они тоже нуждаются в поддержке. Мы ведeм работу по повышению качества», – сказал Дюков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Дюков Александр
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1619703767
А тренировать просто? В каждой профессии свои моменты, нашелся умник бомжовый
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GammiD
1619705608
Слуцкий не о сложности говорит а предвзятости. Хватит по ушам ездить, все все кретины в этом мире.
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Рубинище
1619706494
Слуцкий приводит статистику, констатирует факты, где в РПЛ с вар увеличилось количество желтых и красных карточек, а в европе нет- "наши" судьи нашли механизм воздействия на ход матча, а европейцам вар помогает. Дюков почему в Европе просто, а у нас нет?
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JTherry
1619708108
Дюк-off: "Были туры, когда судьи работали без ошибок..." ...во, загнул, пока Дюк-off "у руля" РФС, в РПЛ каждый тур сопровождается судейскими скандалами!!! в СМИ только и мелькают имена "хероев" - Вилков, Левников, Лапочкин, Казарцев, Иванов и др... во время матча дают карточки (с помощью ВАР!!!), через день ЭСК все карточки отменяет, это ли является показателем профессионализма?) футбол превратили в клоунаду...
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Павелий
1619708735
«Когда смотришь телевизор, все просто. Попробуйте судить....», когда сам Миллер оплачивает победу нужной ему команде.
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sochi-2013
1619710922
Не оправдываю судей (взялся- не ной), но посмотреть бы на Слуцкого, после 30 минут туда-сюда по полю, как бы он успевал в каждом эпизоде. И ведь не отдохнешь как игрок, не продышишься.
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NewLife
1619712287
Похоже Дюков так же далек от футбола, как Слуцкий от телевизора.
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Hektor 84
1619716835
С другой стороны зачем браться судить матчи если этого не умеешь? Дюков очередную лапшу нам вешает.
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Томик
1619772683
Во-первых, это не аргумент. Если кому-то сложно судить - пусть выбирает другой вид деятельности. Он думает, что только судьм сложно свою работу выполнять... Во-вторых, странно как-то. Нахрена нужен ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА СУДЕЙСТВА, если при диаметрально противоположном мнении у него нет права вета. Бред.
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