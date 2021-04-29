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  • РФС отстранил Вилкова от судейства без права восстановления

РФС отстранил Вилкова от судейства без права восстановления

29 апреля 2021, 14:58
21

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об исключении Михаила Вилкова из списка судей на сезон-2020/21 без права восстановления.

«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21.

Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи российской Премьер-лиги.

Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы, мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», – сказал Хачатурянц.

  • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
  • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
  • Вилков работает в нижегородской федерации футбола.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Вилков Михаил
Комментарии (21)
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MaxRnD
1619698174
Казарцев, приготовиться ...
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NewLife
1619699070
Избавление от одиозного судейки преследовало две цели: -- показать футбольному сообществу, что рфс идет навстречу критике, хотя очки известно кем полученные и неполученные из-за его "многочисленных ошибок" никуда не делись. -- дать понять всем остальным судьям, что надо судить правильно в понимании рфс, иначе повторите судьбу вилкова.
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Ловкий Бубен
1619700153
Надеюсь восстановят право восстановления
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vladimir-7
1619700957
РФС очистился за счет увольнения Вилкова, а дальше как было, так и будет дальше, у кого им нужно отнять очки, у того отнимут и официально признают ошибки, но потерянные очки, команде не восстановят.
Ответить
"supermax"
1619701091
допи*делся))
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almanev
1619701836
- Ашот, ты слыхал, Мишка Вилков вернулся. - Типун тебе на язык! Его ж на кол посадили! - Так он отсидел и вернулся.
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ySS
1619702146
Какой все таки умный и решительный управленец пришел из газпрома в судейство! Как лихо разбирается с неугодными! Посмотрим, что насудят его продвиженцы и новый лучший неошибающийся арбитр Кирюха, колин сын...
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Боцман59rus
1619703496
Система гнилая, Вилковы и Казарцевы лишь винтики, такие будут всегда, а отстранение без уголовного дела, это курам на смех
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rash1959
1619711673
К осени (выборы как-никак) дума всё отребье амнистирует
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zigbert
1619715303
Хорошо если так. А то ведь у нас могут и восстановить. Случайность или нет но при его судействе Спартак почти никогда не выигрывал. Его отстраняли за ошибки от судейства но он вновь появлялся, отряхнувшись от пыли.
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