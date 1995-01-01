РФС отстранил Вилкова от судейства без права восстановления

Какой все таки умный и решительный управленец пришел из газпрома в судейство!
Как лихо разбирается с неугодными!
Посмотрим, что насудят его продвиженцы и новый лучший неошибающийся арбитр Кирюха, колин сын...
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об исключении Михаила Вилкова из списка судей на сезон-2020/21 без права восстановления.
«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21.
Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской Премьер-лиги.
Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы, мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», – цитирует Хачатурянца ТАСС.
- 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
- Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
- Вилков работает в нижегородской федерации футбола.