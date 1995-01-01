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    РФС отстранил Вилкова от судейства без права восстановления

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об исключении Михаила Вилкова из списка судей на сезон-2020/21 без права восстановления.

    «Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21.

    Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи Российской Премьер-лиги.

    Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы, мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», – цитирует Хачатурянца ТАСС.

    • 41-летний судья провел 175 матчей в РПЛ.
    • Вилков был арбитром ФИФА до 2019 года.
    • Вилков работает в нижегородской федерации футбола.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2166

      ySS 19 минут назад

      Какой все таки умный и решительный управленец пришел из газпрома в судейство!
      Как лихо разбирается с неугодными!
      Посмотрим, что насудят его продвиженцы и новый лучший неошибающийся арбитр Кирюха, колин сын...

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      Рейтинг: +14901

      derrik2000 20 минут назад

      Ну, самого одиозного, являющегося символом ПРЕДВЗЯТОГО (по-другому не могу: ничего не доказано) судейства, отстранён.
      Очень хочу, чтобы после этого БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО ШАГА со стороны РФС остальные арбитры задумались о том, стОит ли им продолжать судейскую карьеру.
      А если стОит, то КАК изменится их качество работы на поле.

      0
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      Рейтинг: +1643

      almanev 24 минуты назад

      - Ашот, ты слыхал, Мишка Вилков вернулся.
      - Типун тебе на язык! Его ж на кол посадили!
      - Так он отсидел и вернулся.

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      Рейтинг: +6571

      "supermax" 36 минут назад

      допи*делся))

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      Рейтинг: +17199

      vladimir-7 39 минут назад

      РФС очистился за счет увольнения Вилкова, а дальше как было, так и
      будет дальше, у кого им нужно отнять очки, у того отнимут и официально
      признают ошибки, но потерянные очки, команде не восстановят.

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      Рейтинг: +1112

      Ловкий Бубен 52 минуты назад

      Надеюсь восстановят право восстановления

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      Рейтинг: +7854

      NewLife 1 час назад

      Избавление от одиозного судейки преследовало две цели:
      -- показать футбольному сообществу, что рфс идет навстречу критике, хотя очки известно кем полученные и неполученные из-за его "многочисленных ошибок" никуда не делись.
      -- дать понять всем остальным судьям, что надо судить правильно в понимании рфс, иначе повторите судьбу вилкова.

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      Рейтинг: +1112

      Ловкий Бубен > NewLife 45 минут назад

      Да нормальный Вилков был судья, не сочиняй

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      Рейтинг: +7854

      NewLife > Ловкий Бубен 7 минут назад

      ))))))))))

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      Рейтинг: +44424

      MaxRnD 1 час назад

      Казарцев, приготовиться ...

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