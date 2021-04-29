РФС отстранил Вилкова от судейства без права восстановления

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил об исключении Михаила Вилкова из списка судей на сезон-2020/21 без права восстановления.

«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21.

Он отстранен от судейства без права восстановления, мое предложение было полностью поддержано судейским комитетом. Мы приняли во внимание многочисленные ошибки, совершенные арбитром, которые не соответствуют статусу судьи российской Премьер-лиги.

Кроме того, я попросил клубы РПЛ подготовить предложения по дальнейшим шагам реализации судейской реформы, мы создадим рабочую группу с клубами и будем совместно работать над улучшением ситуации», – сказал Хачатурянц.