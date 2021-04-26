«Уфа» обратится в ЭСК как минимум по одному эпизоду матча с «Сочи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой оценить работу бригады Игоря Панина в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (2:3).
«Уфа» планирует обратиться в ЭСК РФС как минимум по одному эпизоду. Перед назначением пенальти мяч попал в руку игроку «Сочи», – цитирует Газизова «Р-Спорт».
- «Уфа» отыгралась по ходу матча с 0:2, играя в большинстве.
- По мнению бывшего рефери РПЛ Игоря Федотова, сочинцы должны были остаться в меньшинстве на 10-й минуте.
- На 90+1-й минуте победу «Сочи» с пенальти принес Кристиан Нобоа.
Источник: «Р-Спорт»