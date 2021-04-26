«Уфа» обратится в ЭСК как минимум по одному эпизоду матча с «Сочи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой оценить работу бригады Игоря Панина в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (2:3).

«Уфа» планирует обратиться в ЭСК РФС как минимум по одному эпизоду. Перед назначением пенальти мяч попал в руку игроку «Сочи», – цитирует Газизова «Р-Спорт».