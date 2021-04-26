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    «Уфа» обратится в ЭСК как минимум по одному эпизоду матча с «Сочи»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой оценить работу бригады Игоря Панина в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (2:3).

    «Уфа» планирует обратиться в ЭСК РФС как минимум по одному эпизоду. Перед назначением пенальти мяч попал в руку игроку «Сочи», – цитирует Газизова «Р-Спорт».

    • «Уфа» отыгралась по ходу матча с 0:2, играя в большинстве.
    • По мнению бывшего рефери РПЛ Игоря Федотова, сочинцы должны были остаться в меньшинстве на 10-й минуте.
    • На 90+1-й минуте победу «Сочи» с пенальти принес Кристиан Нобоа.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3077

      sobaka120982 2 часа назад

      и совести хватает (((((( мало тайм в большинстве но надо было еще чего нибудь что бы выйграть

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