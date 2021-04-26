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  • Арбитр Николаев: «Когда Олич играл, момент с рукой Айртона считался нарушением. Нужно привыкать к новым правилам»

Арбитр Николаев: «Когда Олич играл, момент с рукой Айртона считался нарушением. Нужно привыкать к новым правилам»

26 апреля 2021, 00:46
6

Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Айртона перед удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

– Что касается рук – у нас всегда были вопросы по игре рукой, есть, и они еще будут. В этой ситуации мне тоже, например, непонятно, но сейчас такая трактовка правил. Мне гораздо ближе была трактовка правил, когда я судил матчи.

– Айртону мяч попал в руку. По новым правилам это не нарушение правил?

– По новой трактовке игры рукой, да, это не нарушение правил, потому что футболист целенаправленно играет в мяч, и от его целенаправленного действия мяч попадает в руку.

Сейчас очень много таких моментов. Когда Ивица Олич играл, для него такой момент, как рука Айртона, – это была рука. Сейчас правила поменялись. Новые правила, к ним просто нужно привыкать.

  • Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
  • Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ахметов: «Я попал в щиток Соболеву – это разве красная? Еще перед этим моментом судья не увидел руку. Двойные стандарты»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Айртон Олич Ивица
Комментарии (6)
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MrZLOba
1619402645
Тогда почему гол Рондона не засчитали вкубке????
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Masteralex
1619423831
шла атака, отскочивший мяч мог достаться сопернику, но он попал в руку и остался на месте, фактически подыграл себе рукой, получая от этого преимущество владения мячом, давайте теперь волейбол сделаем, подкинул себе ногой и фигачь рукой
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