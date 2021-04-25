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    Арбитр Николаев: «Когда Олич играл, момент с рукой Айртона считался нарушением. Нужно привыкать к новым правилам»

    Арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку защитника «Спартака» Айртона перед удалением полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

    – Что касается рук – у нас всегда были вопросы по игре рукой, есть, и они еще будут. В этой ситуации мне тоже, например, непонятно, но сейчас такая трактовка правил. Мне гораздо ближе была трактовка правил, когда я судил матчи.

    – Айртону мяч попал в руку. По новым правилам это не нарушение правил?

    – По новой трактовке игры рукой, да, это не нарушение правил, потому что футболист целенаправленно играет в мяч, и от его целенаправленного действия мяч попадает в руку.

    Сейчас очень много таких моментов. Когда Ивица Олич играл, для него такой момент, как рука Айртона, – это была рука. Сейчас правила поменялись. Новые правила, к ним просто нужно привыкать.

    • Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
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    Источник: Sports.ru

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