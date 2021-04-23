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  • УЕФА компенсирует Санкт-Петербургу затраты на проведение дополнительных матчей Евро-2020

УЕФА компенсирует Санкт-Петербургу затраты на проведение дополнительных матчей Евро-2020

23 апреля 2021, 16:42
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Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопросы о переносе трех матчей Евро-2020 из Дублина в российский город.

«Дополнительные расходы? Со стороны УЕФА предусмотрена определeнная компенсация в рамках согласованных параметров.

Обидно ли, что не получили дополнительный матч плей-офф? Каждый следующий матч несeт не только почeт, но и риски. Особенно для поля. Здесь надо балансировать.

Что касается билетов, сейчас мы знаем только то, что все билеты в Дублине отменены. А их обладатели имеют приоритетное право на покупку их в новых городах.

Вместимость остаeтся такой, которую заявляли – 50 процентов. Пока не могу ничего сказать про увеличение. Всe это ещe будет обсуждаться, всe зависит от ситуации«, – сказал Сорокин.

  • 12 июня: БельгияРоссия, 22:00 мск
  • 14 июня: ПольшаСловакия, 19:00 мск
  • 16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск
  • 18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск
  • 21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск
  • 23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск
  • 2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

Сорокин – о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург: «Это свидетельствует о доверии к России»

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы
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