УЕФА компенсирует Санкт-Петербургу затраты на проведение дополнительных матчей Евро-2020

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопросы о переносе трех матчей Евро-2020 из Дублина в российский город.

«Дополнительные расходы? Со стороны УЕФА предусмотрена определeнная компенсация в рамках согласованных параметров.

Обидно ли, что не получили дополнительный матч плей-офф? Каждый следующий матч несeт не только почeт, но и риски. Особенно для поля. Здесь надо балансировать.

Что касается билетов, сейчас мы знаем только то, что все билеты в Дублине отменены. А их обладатели имеют приоритетное право на покупку их в новых городах.

Вместимость остаeтся такой, которую заявляли – 50 процентов. Пока не могу ничего сказать про увеличение. Всe это ещe будет обсуждаться, всe зависит от ситуации«, – сказал Сорокин.

12 июня: Бельгия – Россия , 22:00 мск

, 22:00 мск 14 июня: Польша – Словакия , 19:00 мск

, 19:00 мск 16 июня: Финляндия – Россия , 16:00 мск

, 16:00 мск 18 июня: Швеция – Словакия , 16:00 мск

, 16:00 мск 21 июня: Финляндия – Бельгия , 22:00 мск

, 22:00 мск 23 июня: Швеция – Польша , 19:00 мск

, 19:00 мск 2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

Сорокин – о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург: «Это свидетельствует о доверии к России»