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    Сорокин – о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург: «Это свидетельствует о доверии к России»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на решение исполнительного комитета УЕФА перенести три матча группового этапа чемпионата Европы из Дублина в российский город.

    «Для нас это, безусловно, дополнительная нагрузка, но это свидетельствует о доверии к России как к организатору и о том, что РФС является надежным партнером УЕФА, который всегда готов посодействовать.

    Убеждены, что справимся, у нас прекрасный стадион, поле в хорошем состоянии. Уверены, что семь матчей – посильная нагрузка», – сказал Сорокин.

    • 12 июня: БельгияРоссия, 22:00 мск
    • 14 июня: ПольшаСловакия, 19:00 мск
    • 16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск
    • 18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск
    • 21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск
    • 23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск
    • 2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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