Сорокин – о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург: «Это свидетельствует о доверии к России»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на решение исполнительного комитета УЕФА перенести три матча группового этапа чемпионата Европы из Дублина в российский город.

«Для нас это, безусловно, дополнительная нагрузка, но это свидетельствует о доверии к России как к организатору и о том, что РФС является надежным партнером УЕФА, который всегда готов посодействовать.

Убеждены, что справимся, у нас прекрасный стадион, поле в хорошем состоянии. Уверены, что семь матчей – посильная нагрузка», – сказал Сорокин.